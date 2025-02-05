Украинский легионер клуба Шленск Егор Маценко забил курьезный автогол в матче 19-го тура чемпионата Польши.

Шленск из Вроцлава на домашней арене уступил команде Пяст Гливице (1:3).

На 25-й минуте Маценко отдал пас назад голкиперу Рафалу Лещински, вратарь промазал мимо мяча, и тот закатился в ворота.

Шленск занимает последнее 18-е место в чемпионате Польши, набрав всего 10 очков.

Чемпионат Польши. 19-й тур, 3 февраля

Шленск Вроцлав – Пяст Гливице – 1:3

Голы: Якуб Сверчок, 44 – Хорхе Феликс, 14, Егор Маценко, 25 (автогол), Андреас Кацантонис, 85

ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше

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