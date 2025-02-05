ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше
Гол в свои ворота был засчитан в пассив Егора Маценко из клуба Шленск
Украинский легионер клуба Шленск Егор Маценко забил курьезный автогол в матче 19-го тура чемпионата Польши.
Шленск из Вроцлава на домашней арене уступил команде Пяст Гливице (1:3).
На 25-й минуте Маценко отдал пас назад голкиперу Рафалу Лещински, вратарь промазал мимо мяча, и тот закатился в ворота.
Шленск занимает последнее 18-е место в чемпионате Польши, набрав всего 10 очков.
Чемпионат Польши. 19-й тур, 3 февраля
Шленск Вроцлав – Пяст Гливице – 1:3
Голы: Якуб Сверчок, 44 – Хорхе Феликс, 14, Егор Маценко, 25 (автогол), Андреас Кацантонис, 85
ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|19
|13
|2
|4
|37 - 15
|41
|2
|Ягеллония
|19
|11
|5
|3
|37 - 25
|38
|3
|Ракув
|19
|10
|7
|2
|25 - 11
|37
|4
|Легия
|19
|9
|6
|4
|37 - 24
|33
|5
|Краковия
|19
|9
|5
|5
|36 - 28
|32
|6
|Гурник Забже
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|7
|Погонь Щецин
|19
|9
|3
|7
|26 - 21
|30
|8
|Мотор Люблин
|19
|8
|5
|6
|28 - 31
|29
|9
|Катовице
|19
|7
|5
|7
|28 - 25
|26
|10
|Пяст
|19
|6
|7
|6
|21 - 19
|25
|11
|Видзев Лодзь
|19
|7
|4
|8
|25 - 29
|25
|12
|Радомяк
|19
|6
|2
|11
|23 - 31
|20
|13
|Сталь Мелец
|19
|5
|4
|10
|19 - 25
|19
|14
|Пуща
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|15
|Заглембе Л
|19
|5
|4
|10
|16 - 28
|19
|16
|Корона Кельце
|19
|4
|7
|8
|16 - 28
|19
|17
|Лехия
|19
|3
|6
|10
|19 - 34
|15
|18
|Шлёнск
|19
|1
|7
|11
|15 - 31
|10
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шенол Гюнеш хотел бы видеть Николая Шапаренко в команде
Аргентинец выделил бразильца Роналдо