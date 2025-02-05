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Чемпионат Польши
Шлёнск
03.02.2025 20:00 – FT 1 : 3
Пяст
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Польша
05 февраля 2025, 01:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:56
111
0

ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше

Гол в свои ворота был засчитан в пассив Егора Маценко из клуба Шленск

05 февраля 2025, 01:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:56
111
0
ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Маценко (слева)

Украинский легионер клуба Шленск Егор Маценко забил курьезный автогол в матче 19-го тура чемпионата Польши.

Шленск из Вроцлава на домашней арене уступил команде Пяст Гливице (1:3).

На 25-й минуте Маценко отдал пас назад голкиперу Рафалу Лещински, вратарь промазал мимо мяча, и тот закатился в ворота.

Шленск занимает последнее 18-е место в чемпионате Польши, набрав всего 10 очков.

Чемпионат Польши. 19-й тур, 3 февраля

Шленск Вроцлав – Пяст Гливице – 1:3

Голы: Якуб Сверчок, 44 – Хорхе Феликс, 14, Егор Маценко, 25 (автогол), Андреас Кацантонис, 85

ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 19 13 2 4 37 - 15 41
2 Ягеллония 19 11 5 3 37 - 25 38
3 Ракув 19 10 7 2 25 - 11 37
4 Легия 19 9 6 4 37 - 24 33
5 Краковия 19 9 5 5 36 - 28 32
6 Гурник Забже 19 9 4 6 27 - 21 31
7 Погонь Щецин 19 9 3 7 26 - 21 30
8 Мотор Люблин 19 8 5 6 28 - 31 29
9 Катовице 19 7 5 7 28 - 25 26
10 Пяст 19 6 7 6 21 - 19 25
11 Видзев Лодзь 19 7 4 8 25 - 29 25
12 Радомяк 19 6 2 11 23 - 31 20
13 Сталь Мелец 19 5 4 10 19 - 25 19
14 Пуща 19 4 7 8 18 - 27 19
15 Заглембе Л 19 5 4 10 16 - 28 19
16 Корона Кельце 19 4 7 8 16 - 28 19
17 Лехия 19 3 6 10 19 - 34 15
18 Шлёнск 19 1 7 11 15 - 31 10
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Катсантонис (Пяст).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Сверчок (Шлёнск).
26’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Егор Маценко (Шлёнск).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Феликс (Пяст).
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чемпионат Польши по футболу Егор Маценко Шленск Вроцлав Пяст Гливице видео голов и обзор автогол курьезы выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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