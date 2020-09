ВИДЕО. Моуриньо и Лэмпард поругались у бровки поля

Главные тренеры «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и «Челси» Фрэнк Лэмпард устроили перепалку в матче Кубка лиги 1:1 (пен – 5:4).

Португальский специалист сделал замечание Лэмпарду, что тот стал активно себя вести у бровки после первого гола.

Моуринью сказал: «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у бровки] не стоишь».

Тренеры еще немного пообщались после чего отошли к скамейкам своих команд.

Вероятно, Моуринью отсылал к недавней игре «Челси» с «Вест Бромвичем», когда «синие» проигрывали 0:3 к 27-й минуте.

