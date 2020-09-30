Тоттенхэм
1 : 1
(5 : 4)
Челси
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дебютный гол Вернера не спас. Челси вылетел из Кубка лиги от Тоттенхэма

Жозе Моуриньо обыграл свою бывшую команду в серии пенальти

  • 30.09.2020 00:07
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Дебютный гол Вернера не спас. Челси вылетел из Кубка лиги от Тоттенхэма
© twitter.com/SpursOfficial

«Тоттенхэм» стал первым четвертьфиналистом Кубка английской лиги сезона 2020/2021. Команда Жозе Моуриньо в серии пенальти прошла «Челси».

Лондонский клуб долгое время лидировал в счете: на 19-й минуте свой дебютный гол в составе «Челси» забил Тимо Вернер.

Однако на 83-й минуте «Тоттенхэм» сравнял счет усилиями Эрика Ламелы, после чего одержал победу в серии пенальти.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Тоттенхэм» — «Челси» — 1:1 (Пенальти — 5:4)

Голы: Вернер, 19 (0:1). Ламела, 83 (1:1).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Танганга (Кейн, 70), Сиссоко, Дайер, Фернандеш (Хейбьерг, 63), Ндомбеле, Ламела, Бергвайн (Лукас Моура, 76).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 66), Томори, Ковачич (Канте, 70), Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 76), Вернер, Хадсон-Одои.

Предупреждения: Ковачич, 45+2. Орье, 59. Танганга, 61. Жоржинью, 83.

Судья: Мэйсон.

29 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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Источник — Sport.ua

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