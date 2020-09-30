Дебютный гол Вернера не спас. Челси вылетел из Кубка лиги от Тоттенхэма

«Тоттенхэм» стал первым четвертьфиналистом Кубка английской лиги сезона 2020/2021. Команда Жозе Моуриньо в серии пенальти прошла «Челси».
Лондонский клуб долгое время лидировал в счете: на 19-й минуте свой дебютный гол в составе «Челси» забил Тимо Вернер.
Однако на 83-й минуте «Тоттенхэм» сравнял счет усилиями Эрика Ламелы, после чего одержал победу в серии пенальти.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Тоттенхэм» — «Челси» — 1:1 (Пенальти — 5:4)
Голы: Вернер, 19 (0:1). Ламела, 83 (1:1).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Танганга (Кейн, 70), Сиссоко, Дайер, Фернандеш (Хейбьерг, 63), Ндомбеле, Ламела, Бергвайн (Лукас Моура, 76).
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 66), Томори, Ковачич (Канте, 70), Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 76), Вернер, Хадсон-Одои.
Предупреждения: Ковачич, 45+2. Орье, 59. Танганга, 61. Жоржинью, 83.
Судья: Мэйсон.
29 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Источник — Sport.ua
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