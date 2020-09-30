Тоттенхэм – Челси – 1:1 (пен – 5:4). Видео голов и обзор матча

«Тоттенхэм» стал первым четвертьфиналистом Кубка английской лиги 2020/21. Команда Жозе Моуриньо в серии пенальти прошла «Челси».
На 19-й минуте свой дебютный гол в составе «Челси» забил Тимо Вернер. На 83-й минуте «Тоттенхэм» сравнял счет усилиями Эрика Ламелы, после чего одержал победу в серии пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала. «Тоттенхэм» – «Челси» – 1:1 (пен – 5:4)
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Челси
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмерсон Палмери (Челси).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Ламела (Тоттенхэм).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тэмми Абрахам (Челси).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Тоттенхэм).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
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Источник — YouTube
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