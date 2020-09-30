Тоттенхэм
1 : 1
(5 : 4)
Челси
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Челси – 1:1 (пен – 5:4). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка английской лиги

  • 30.09.2020 07:48
  • 1345 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм – Челси – 1:1 (пен – 5:4). Видео голов и обзор матча
© YouTube

«Тоттенхэм» стал первым четвертьфиналистом Кубка английской лиги 2020/21. Команда Жозе Моуриньо в серии пенальти прошла «Челси».

На 19-й минуте свой дебютный гол в составе «Челси» забил Тимо Вернер. На 83-й минуте «Тоттенхэм» сравнял счет усилиями Эрика Ламелы, после чего одержал победу в серии пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала. «Тоттенхэм» – «Челси» – 1:1 (пен – 5:4)

Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Челси
90+5' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
90+4' ГОЛ ! С пенальти забил Эмерсон Палмери (Челси).
90+4' ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Ламела (Тоттенхэм).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Тэмми Абрахам (Челси).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
84' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Тоттенхэм).
19' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
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Источник — YouTube

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 08:23
    0
    Тоттенхэму уже завтра играть в Лиге Европы. Беспощадная английская ассоциация футбола.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 08:23
    0
    Тоттенхэму уже завтра играть в Лиге Европы. Беспощадная английская ассоциация футбола.
    Ссылка
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