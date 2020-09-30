ВИДЕО. МОУРИНЬО: «Игроки Тоттенхэм на 100% заслужили победу над Челси»

29 сентября в матче Кубка Английской лиги «Тоттенхэм» принимал на своем поле «Челси».



Гости начали поединок неплохо – уже на 19-й минуте свой дебютный гол за «Челси» забил Тимо Вернер. «Синие» имели шансы удвоить преимущество, но запороли все свои попытки. Во втором тайме «Тоттенхэм» неплохо поджал «пенсионеров» и сумел сравнять счет за 7 минут до конца основного времени. Регламент Кубка лиги гласит о том, что сразу после финального свистка команды приступают к пробитию пенальти – на данной стадии меньше повезло именно «Челси».



Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Жозе Моуриньо после матча «Тоттенхэм» – «Челси».