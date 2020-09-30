ВИДЕО. МОУРИНЬО: «Игроки Тоттенхэм на 100% заслужили победу над Челси»

Главный тренер «шпор» – о победе в матче Кубка Английской лиги

  • 30.09.2020 12:47
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. МОУРИНЬО: «Игроки Тоттенхэм на 100% заслужили победу над Челси»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

29 сентября в матче Кубка Английской лиги «Тоттенхэм» принимал на своем поле «Челси».
 
Гости начали поединок неплохо – уже на 19-й минуте свой дебютный гол за «Челси» забил Тимо Вернер. «Синие» имели шансы удвоить преимущество, но запороли все свои попытки. Во втором тайме «Тоттенхэм» неплохо поджал «пенсионеров» и сумел сравнять счет за 7 минут до конца основного времени. Регламент Кубка лиги гласит о том, что сразу после финального свистка команды приступают к пробитию пенальти – на данной стадии меньше повезло именно «Челси».
 
Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Жозе Моуриньо после матча «Тоттенхэм» – «Челси».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 12:53
    0
    Вот что значит " во время поср*ть " кто смотрел матч - вкурсе.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 12:53
    0
    Вот что значит " во время поср*ть " кто смотрел матч - вкурсе.
    Ссылка
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