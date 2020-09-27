Два гола и ассист. Суарес фантастически дебютировал за Атлетико в Ла Лиге

Мадридский «Атлетико» 27 сентября в домашнем матче 3-го тура Ла Лиги разгромил «Гранаду» (6:1).
На замену на 70-й минуте у мадридцев вышел новичок команды Луис Суарес, недавно перешедший из «Барселоны».
Дебют у уругвайского форварда получился фантастическим - два гола и ассист.
Ла Лига. 3-й тур
«Атлетико» Мадрид – «Гранада» – 6:1
Голы: Диего Коста, 9 (1:0). Корреа, 47 (2:0). Жоау Феликс, 65 (3:0). Льоренте, 72 (4:0). Суарес, 85 (5:0). Хорхе Молина, 87 (5:1). Суарес, 90 (6:1).
Нереализованный пенальти: Сауль, 17 (вратарь)
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке (Витоло, 77), Сауль, Диего Коста (Льоренте, 71), Феррейра-Карраско (Партей, 71), Корреа (Лемар, 77), Жоау Феликс (Суарес, 71).
«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Диас, Дуарте (Х.Санчес, 84), Азиз, Кенеди (Мачис, 60), Я.Эррера (Вико, 71), Милья (Брайс, 71), Хорхе Молина, Пуэртас (Соро, 60).
Предупреждения: Дуарте, 15. Жоау Феликс, 27. Сауль, 59. Партей, 74.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Турнирная таблица Ла Лиги
Goal. Luis Suarez scores a beautiful header on his Atletico Madrid debut. #AtletiGranada— FTTV World (@FTTV10) September 27, 2020
pic.twitter.com/RLUBp3Fux6
Luis Suarez scores his second goal on his debut. 2 goals 1 assist. #AtletiGranada— FTTV World (@FTTV10) September 27, 2020
pic.twitter.com/sbncRl3yQZ
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Молина (Гранада).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Коста (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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