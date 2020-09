Два гола и ассист. Суарес фантастически дебютировал за Атлетико в Ла Лиге

Мадридский «Атлетико» 27 сентября в домашнем матче 3-го тура Ла Лиги разгромил «Гранаду» (6:1).

На замену на 70-й минуте у мадридцев вышел новичок команды Луис Суарес, недавно перешедший из «Барселоны».

Дебют у уругвайского форварда получился фантастическим - два гола и ассист.

Ла Лига. 3-й тур

«Атлетико» Мадрид – «Гранада» – 6:1

Голы: Диего Коста, 9 (1:0). Корреа, 47 (2:0). Жоау Феликс, 65 (3:0). Льоренте, 72 (4:0). Суарес, 85 (5:0). Хорхе Молина, 87 (5:1). Суарес, 90 (6:1).

Нереализованный пенальти: Сауль, 17 (вратарь)

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке (Витоло, 77), Сауль, Диего Коста (Льоренте, 71), Феррейра-Карраско (Партей, 71), Корреа (Лемар, 77), Жоау Феликс (Суарес, 71).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Диас, Дуарте (Х.Санчес, 84), Азиз, Кенеди (Мачис, 60), Я.Эррера (Вико, 71), Милья (Брайс, 71), Хорхе Молина, Пуэртас (Соро, 60).

Предупреждения: Дуарте, 15. Жоау Феликс, 27. Сауль, 59. Партей, 74.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Турнирная таблица Ла Лиги

Goal. Luis Suarez scores a beautiful header on his Atletico Madrid debut. #AtletiGranada pic.twitter.com/RLUBp3Fux6

Luis Suarez scores his second goal on his debut. 2 goals 1 assist. #AtletiGranada

pic.twitter.com/sbncRl3yQZ