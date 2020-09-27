3-й тур
Атлетико Мадрид
6:1
Гранада
27.09.2020, FT

Два гола и ассист. Суарес фантастически дебютировал за Атлетико в Ла Лиге

Команда из Мадрида уничтожила «Гранаду» в Ли Лиге со счетом 6:1

  • 27.09.2020 19:05
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  • 3 комментария
Два гола и ассист. Суарес фантастически дебютировал за Атлетико в Ла Лиге
© Twitter. Луис Суарес

Мадридский «Атлетико» 27 сентября в домашнем матче 3-го тура Ла Лиги разгромил «Гранаду» (6:1).

На замену на 70-й минуте у мадридцев вышел новичок команды Луис Суарес, недавно перешедший из «Барселоны».

Дебют у уругвайского форварда получился фантастическим - два гола и ассист.

Ла Лига. 3-й тур

«Атлетико» Мадрид – «Гранада» – 6:1

Голы: Диего Коста, 9 (1:0). Корреа, 47 (2:0). Жоау Феликс, 65 (3:0). Льоренте, 72 (4:0). Суарес, 85 (5:0). Хорхе Молина, 87 (5:1). Суарес, 90 (6:1).

Нереализованный пенальти: Сауль, 17 (вратарь)

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке (Витоло, 77), Сауль, Диего Коста (Льоренте, 71), Феррейра-Карраско (Партей, 71), Корреа (Лемар, 77), Жоау Феликс (Суарес, 71).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Диас, Дуарте (Х.Санчес, 84), Азиз, Кенеди (Мачис, 60), Я.Эррера (Вико, 71), Милья (Брайс, 71), Хорхе Молина, Пуэртас (Соро, 60).

Предупреждения: Дуарте, 15. Жоау Феликс, 27. Сауль, 59. Партей, 74.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Турнирная таблица Ла Лиги

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Гранада
90' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
87' ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Молина (Гранада).
85' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
72' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
65' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
47' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
9' ГОЛ ! Мяч забил Диего Коста (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 27.09.2020 19:18
    +3
    Суарес еще 3 - 4 года будет играть на высшем уровне. Такими игроками не розбрасываются, он просился остаться в Барселоне даже под замену. Куман сказал, что это решение принимал президент клуба Бартомеу, против которого выступил Месси. Благо, что этот Бартомеу максимум через пол года уйдет.
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 27.09.2020 19:16
    +4
    Надіюсь він Барселоні також 2 заб'є ...такого футболіста позбутися
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 19:11
    +5
    Куману фізкульт-привіт.
    Такого гравця вигнати.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 19:11
    +5
    Куману фізкульт-привіт.
    Такого гравця вигнати.
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 27.09.2020 19:16
    +4
    Надіюсь він Барселоні також 2 заб'є ...такого футболіста позбутися
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 27.09.2020 19:18
    +3
    Суарес еще 3 - 4 года будет играть на высшем уровне. Такими игроками не розбрасываются, он просился остаться в Барселоне даже под замену. Куман сказал, что это решение принимал президент клуба Бартомеу, против которого выступил Месси. Благо, что этот Бартомеу максимум через пол года уйдет.
    Ссылка
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