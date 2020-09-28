В поединке 3-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» дома уничтожил «Гранаду» со счетом 6:1.
Новичок «Атлетико», 33-летний уругвайский форвард Луис Суарес, отметился дублем и результативной передачей.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетико» — «Гранада» — 6:1
Голы: Коста, 9, Корреа, 47, Фелиш, 65, Льоренте, 72, Суарес, 85, 90 — Молина, 87
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Гранада
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Молина (Гранада).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Коста (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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