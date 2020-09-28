3-й тур
Атлетико Мадрид
6:1
Гранада
27.09.2020, FT

Феерия Суареса. Атлетико — Гранада — 6:1. Видео голов и обзор матча

Новичок мадридской команды отметился дублем и результативной передачей в первом же матче

  • 28.09.2020 12:54
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Феерия Суареса. Атлетико — Гранада — 6:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Атлетико Мадрид. Луис Суарес

В поединке 3-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» дома уничтожил «Гранаду» со счетом 6:1.

Новичок «Атлетико», 33-летний уругвайский форвард Луис Суарес, отметился дублем и результативной передачей.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Атлетико» — «Гранада» — 6:1
Голы: Коста, 9, Корреа, 47, Фелиш, 65, Льоренте, 72, Суарес, 85, 90 — Молина, 87

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Гранада
90' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
87' ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Молина (Гранада).
85' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
72' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
65' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
47' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
9' ГОЛ ! Мяч забил Диего Коста (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua

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