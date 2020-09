ВИДЕО. Невероятный сэйв Хендерсона, вратаря-дебютанта Манчестер Юнайтед

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде забил три гола «Лутону» (3:0).

При счете 1:0 на 81-й минуте вратарь-дебютант «МЮ» Дин Хендерсон совершил отличный сэйв, после чего его партнеры забили еще два гола.

В итоге Хендерсон оставил свои ворота на замке и после матча написал в соцсетях: «Я всю жизнь мечтал об этом! Невероятное чувство – дебютировать за любимый клуб! Сухие ворота и победа в довершение всего!»

ВИДЕО: сэйв Дина Хендерсона, 80 мин.

I dreamt about this my whole life!! Unbelievable feeling to make my debut for the club I love!! Clean sheet and a win to top it off!!! 🔜🔛🔝 pic.twitter.com/BzfrZEAEHt