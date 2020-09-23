ВИДЕО. Невероятный сэйв Хендерсона, вратаря-дебютанта Манчестер Юнайтед

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде забил три гола «Лутону» (3:0).
При счете 1:0 на 81-й минуте вратарь-дебютант «МЮ» Дин Хендерсон совершил отличный сэйв, после чего его партнеры забили еще два гола.
В итоге Хендерсон оставил свои ворота на замке и после матча написал в соцсетях: «Я всю жизнь мечтал об этом! Невероятное чувство – дебютировать за любимый клуб! Сухие ворота и победа в довершение всего!»
ВИДЕО: сэйв Дина Хендерсона, 80 мин.
I dreamt about this my whole life!! Unbelievable feeling to make my debut for the club I love!! Clean sheet and a win to top it off!!! 🔜🔛🔝 pic.twitter.com/BzfrZEAEHt— Dean Henderson (@deanhenderson) September 22, 2020
Источник — YouTube
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