Сульшер справился. Манчестер Юнайтед забил три гола Лутону в Кубке лиги

22 сентября прошли матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Манчестер Юнайтед» на выезде забил три гола «Лутону» в Кубке лиги. Команда Уле Гуннара Сульшера вышла в следующий раунд.
Голы у команды гостей забили Хуан Мата, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 22 сентября
«Лутон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3
Голы: Хуан Мата, 44 (пен), Рэшфорд, 88, Гринвуд, 90+2.
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Источник — Sport.ua
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