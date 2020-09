Ярмоленко на высоте. Вест Хэм пробился в 1/16 финала Кубка английской лиги

15 сентября состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Украинец Андрей Ярмоленко отличился шикарным голевым пасом в поединке «Вест Хэма» против «Чарльтона» (3:0).

Сначала два гола забил Себастьян Халлер (22, 26 мин), а в концовке отличился Фелипе Андерсон (80 мин).

Ниже приведены все результаты игрового дня.

Кубок английской лиги. 1/32 финала

ВИДЕО: Первый гол Халлера (ассист: Ярмоленко), 22 мин.

