Ярмоленко на высоте. Вест Хэм пробился в 1/16 финала Кубка английской лиги

15 сентября состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
Украинец Андрей Ярмоленко отличился шикарным голевым пасом в поединке «Вест Хэма» против «Чарльтона» (3:0).
Сначала два гола забил Себастьян Халлер (22, 26 мин), а в концовке отличился Фелипе Андерсон (80 мин).
Ниже приведены все результаты игрового дня.
Кубок английской лиги. 1/32 финала
- Гиллингем – Ковентри Сити – 1:1 (пен – 5:4)
- Мидлсбро – Барнсли – 0:2
- Миллуол – Челтенхэм – 3:1
- Рединг – Лутон Таун – 0:1
- Дерби Каунти – Престон – 1:2
- Бредфорд Сити – Линкольн – 0:5
- Ньюпорт – Кембридж Юнайтед – 1:0
- Оксфорд Юнайтед – Уотфорд – 1:1 (пен. – 0:3)
- Флитвуд – Порт Вэйл – 2:1
- Вест Хэм – Чарльтон – 3:0
- Ньюкасл Юнайтед – Блэкберн – 1:0
- Бертон Альбион – Астон Вилла – 1:3
- Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. – 11:10)
- Лейтон Ориент – Плимут – 3:2
- Моркам – Олдхэм – 1:0
- Рочдейл – Шеффилд Уэнсдей – 0:2
ВИДЕО: Первый гол Халлера (ассист: Ярмоленко), 22 мин.
⚒⚒⚒ Yarmo has been brilliant again pic.twitter.com/i3hwHCEsgO— Martyn Hobbs (@MartynHobbs12) September 15, 2020
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Источник — Sport.ua
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