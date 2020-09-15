Ярмоленко на высоте. Вест Хэм пробился в 1/16 финала Кубка английской лиги

Украинский футболист отдал голевую передачу партнеру на пустые ворота

  • 15.09.2020 23:59
  • 533 просмотра
  • 4 комментария
Ярмоленко на высоте. Вест Хэм пробился в 1/16 финала Кубка английской лиги
© Twitter. Андрей Ярмоленко

15 сентября состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Украинец Андрей Ярмоленко отличился шикарным голевым пасом в поединке «Вест Хэма» против «Чарльтона» (3:0).

Сначала два гола забил Себастьян Халлер (22, 26 мин), а в концовке отличился Фелипе Андерсон (80 мин).

Ниже приведены все результаты игрового дня.

Кубок английской лиги. 1/32 финала

  • Гиллингем – Ковентри Сити – 1:1 (пен – 5:4)
  • Мидлсбро – Барнсли – 0:2
  • Миллуол – Челтенхэм – 3:1
  • Рединг – Лутон Таун – 0:1
  • Дерби Каунти – Престон – 1:2
  • Бредфорд Сити – Линкольн – 0:5
  • Ньюпорт – Кембридж Юнайтед – 1:0
  • Оксфорд Юнайтед – Уотфорд – 1:1 (пен. – 0:3)
  • Флитвуд – Порт Вэйл – 2:1
  • Вест Хэм – Чарльтон – 3:0
  • Ньюкасл Юнайтед – Блэкберн – 1:0
  • Бертон Альбион – Астон Вилла – 1:3
  • Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. – 11:10)
  • Лейтон Ориент – Плимут – 3:2
  • Моркам – Олдхэм – 1:0
  • Рочдейл – Шеффилд Уэнсдей – 0:2

ВИДЕО: Первый гол Халлера (ассист: Ярмоленко), 22 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 16.09.2020 00:23
    0
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:08
    Из грязи в князи Надолго -ли??
    У днонецких сегодня вообще плохой день
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 00:14
    +2
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:08
    Из грязи в князи Надолго -ли??
    Ты главное головой об стенку не бейся.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 00:11
    +5
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:08
    Из грязи в князи Надолго -ли??
    Нах здрисни звідси, смердюче кодло
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 00:08
    -6
    Из грязи в князи Надолго -ли??
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 00:11
    +5
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:08
    Из грязи в князи Надолго -ли??
    Нах здрисни звідси, смердюче кодло
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 00:14
    +2
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:08
    Из грязи в князи Надолго -ли??
    Ты главное головой об стенку не бейся.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.09.2020 00:23
    0
    Forever_young_13, 16.09.2020 00:08
    Из грязи в князи Надолго -ли??
    У днонецких сегодня вообще плохой день
    Ссылка
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