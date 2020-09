Все к этому шло. Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером Сашей Баином.



«Я бы хотела анонсировать, что после US Open я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баином. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать удачи. Это был хороший опыт для меня», – написала Ястремская в соцсетях.



Напомним, Даяна объявила о начале работы с Баином в конце прошлого года. За это время украинка выиграла 12 из 20 матчей в WTA-туре, а также дошла до финала на турнире в Аделаиде. После возобновления сезона Ястремская на трех турнирах выиграла 5 матчей в сумме.



После проигрыша Наоми Осаке на соревнованиях в Нью-Йорке украинка обиделась на комментарий Баина в соцсетях, после чего и возникли подозрения, что в этом тандеме не все так гладко.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me.💪🏼 pic.twitter.com/siDNJ1rc3W