Все к этому шло. Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером

Вторая ракетка Украины рассталась с Сашей Баином

  • 10.09.2020 11:27
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
Все к этому шло. Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером
© Фейсбук Даяны Ястремской

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером Сашей Баином. 
 
«Я бы хотела анонсировать, что после US Open я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баином. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать удачи. Это был хороший опыт для меня», – написала Ястремская в соцсетях.
 
Напомним, Даяна объявила о начале работы с Баином в конце прошлого года. За это время украинка выиграла 12 из 20 матчей в WTA-туре, а также дошла до финала на турнире в Аделаиде. После возобновления сезона Ястремская на трех турнирах выиграла 5 матчей в сумме.
 
После проигрыша Наоми Осаке на соревнованиях в Нью-Йорке украинка обиделась на комментарий Баина в соцсетях, после чего и возникли подозрения, что в этом тандеме не все так гладко.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 10.09.2020 11:41
    0
    Вот и все. А дальше опять с папой?
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 10.09.2020 11:41
    0
    Вот и все. А дальше опять с папой?
    Ссылка
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