ВИДЕО. Даже камеры не были готовы! Негредо забил уже на 6-й секунде финала

Испанский ветеран Альваро Негредо забил чрезвычайно быстрый гол в финале Кубка ОАЭ. Его клуб «Аль-Наср» переиграл «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 2:1 и завоевал трофей.

Нападающий «Аль-Насра» быстро разыграл мяч в центре поля, побежал в штрафную соперника, получил пас и в борьбе с двумя защитниками отправил футбольный снаряд между ног вратарю соперника.

34-летний Негредо известен по выступлениям за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Манчестер Сити». Доигрывать карьеру экс-форвард сборной Испании (21 матч, 10 голов) решил в ОАЭ.

Смотрите видео молниеносного гола от Альваро Негредо. Забавно, что даже режиссер трансляции оказался не готов к такому развитию событий и показывал вид стадиона сверху.

Madness - Alvaro Negredo has scored after 6 seconds in the UAE Cup final



The camera wasn’t even ready 😭pic.twitter.com/FGuD9JeNeA