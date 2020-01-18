ВИДЕО. Даже камеры не были готовы! Негредо забил уже на 6-й секунде финала

Испанский ветеран мощно напомнил о себе и помог «Аль-Насру» взять Кубок ОАЭ

  • 18.01.2020 16:52
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ВИДЕО. Даже камеры не были готовы! Негредо забил уже на 6-й секунде финала
© Twitter. Альваро Негредо
Испанский ветеран Альваро Негредо забил чрезвычайно быстрый гол в финале Кубка ОАЭ. Его клуб «Аль-Наср» переиграл «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 2:1 и завоевал трофей.
 
Нападающий «Аль-Насра» быстро разыграл мяч в центре поля, побежал в штрафную соперника, получил пас и в борьбе с двумя защитниками отправил футбольный снаряд между ног вратарю соперника.
 
34-летний Негредо известен по выступлениям за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Манчестер Сити». Доигрывать карьеру экс-форвард сборной Испании (21 матч, 10 голов) решил в ОАЭ.
 
Смотрите видео молниеносного гола от Альваро Негредо. Забавно, что даже режиссер трансляции оказался не готов к такому развитию событий и показывал вид стадиона сверху.
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Источник — Sport.ua

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