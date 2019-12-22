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ВИДЕО. Матч Тоттенхэм – Челси приостанавливался из-за расизма к Рюдигеру

Победа «Челси» была омрачена расистскими оскорблениями

  • 22.12.2019 23:29
  • 1311 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Матч Тоттенхэм – Челси приостанавливался из-за расизма к Рюдигеру
© Twitter. Антонио Рюдигер

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Челси» (0:2). Два гола у гостей забил Виллиан, экс-футболист донецкого «Шахтера».

Победа «Челси» была омрачена расистскими оскорблениями в адрес Антонио Рюдигера со стороны фанатов «шпор». Впервые в матче Премьер-лиги произошли кратковременная остановка игры и объявление по стадиону по этому поводу.

Причины, детали и возможные последствия инцидента изучаются компетентными органами. Как минимум, следует ожидать запретов для виновных.
 
«Это было еще одно печальное напоминание об этой огромной проблеме в нашем современном обществе. Закрывать глаза не получается. Мы должны пролить свет на самые темные углы», – пишут британские СМИ.
 
После матча капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта, а также эксперты и специалисты дружно осудили расистские проявления и заявили, что приостановка игры в таких случаях – это шаг в правильном направлении.
 
Напомним, не так давно расистким оскорблениям подвергся капитан «Шахтера» Тайсон в матче против киевского «Динамо».
 
Смотрите видео. Рюдигер сигнализирует судье матча о расистских действиях на трибунах «Тоттенхэма».
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 23.12.2019 00:39
    +1
    После того как РюдиХер повел себя в эпизоде с Соном, пусть радуется что его не убили!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.12.2019 00:28
    +1
    что-то после тайсона полились новости про расизм. может хватит эту тему мусолить, до тайсона всё-равно никому неинтересно было про ваш расизм читать, с чего бы сейчас интересно было.
    Ссылка
    pol55
    online
      pol55, 23.12.2019 00:12
    +1
    Нуу тут фифти-фифти,я тоже на РюдиХера плевался когда он *умирал*после толчка Сона.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 22.12.2019 23:58
    +2
    Мы должны пролить свет на самые темные углы», – пишут британские СМИ
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 22.12.2019 23:58
    +2
    Мы должны пролить свет на самые темные углы», – пишут британские СМИ
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 23.12.2019 00:39
    +1
    После того как РюдиХер повел себя в эпизоде с Соном, пусть радуется что его не убили!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.12.2019 00:28
    +1
    что-то после тайсона полились новости про расизм. может хватит эту тему мусолить, до тайсона всё-равно никому неинтересно было про ваш расизм читать, с чего бы сейчас интересно было.
    Ссылка
    pol55
    online
      pol55, 23.12.2019 00:12
    +1
    Нуу тут фифти-фифти,я тоже на РюдиХера плевался когда он *умирал*после толчка Сона.
    Ссылка
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