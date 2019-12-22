ВИДЕО. Матч Тоттенхэм – Челси приостанавливался из-за расизма к Рюдигеру

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Челси» (0:2). Два гола у гостей забил Виллиан, экс-футболист донецкого «Шахтера».
Победа «Челси» была омрачена расистскими оскорблениями в адрес Антонио Рюдигера со стороны фанатов «шпор». Впервые в матче Премьер-лиги произошли кратковременная остановка игры и объявление по стадиону по этому поводу.
Toni Rudiger telling the ref about the racism is heartbreaking man#NoRoomForRacism pic.twitter.com/xwkIWYV0C4— ً (@UtdAidan) December 22, 2019
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.