ВИДЕО. Матч Тоттенхэм – Челси приостанавливался из-за расизма к Рюдигеру

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Челси» (0:2). Два гола у гостей забил Виллиан, экс-футболист донецкого «Шахтера».

Победа «Челси» была омрачена расистскими оскорблениями в адрес Антонио Рюдигера со стороны фанатов «шпор». Впервые в матче Премьер-лиги произошли кратковременная остановка игры и объявление по стадиону по этому поводу.

Причины, детали и возможные последствия инцидента изучаются компетентными органами. Как минимум, следует ожидать запретов для виновных.

«Это было еще одно печальное напоминание об этой огромной проблеме в нашем современном обществе. Закрывать глаза не получается. Мы должны пролить свет на самые темные углы», – пишут британские СМИ.

После матча капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта, а также эксперты и специалисты дружно осудили расистские проявления и заявили, что приостановка игры в таких случаях – это шаг в правильном направлении.

Смотрите видео. Рюдигер сигнализирует судье матча о расистских действиях на трибунах «Тоттенхэма».

Toni Rudiger telling the ref about the racism is heartbreaking man#NoRoomForRacism pic.twitter.com/xwkIWYV0C4