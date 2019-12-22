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18-й тур
Тоттенхэм
0:2
Челси
'90+

Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от голкипера

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги

  • 22.12.2019 20:12
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Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от голкипера
© Twitter

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Челси». Два гола у гостей забил Виллиан, экс-футболист донецкого «Шахтера».

Смотрите видео голов и обзор матча «Тоттенхэм» – «Челси».

ГОЛ! 0:1. Виллиан, 12 мин.

ГОЛ! 0:2. Виллиан, 45+4 мин (пенальти)

Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Челси
45' ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Челси).
12' ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
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Источник — Twitter

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