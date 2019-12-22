Челси одержал уверенную победу над Тоттенхэмом в дерби

Англия. Последний тур, он же – восемнадцатый по счету, Премьер-лиги в 2019-м году, когда команды имеют еще хотя бы незначительные шансы перевести дух между надвигающимся потоком поединков. И, словно подарок к роскошному рождественскому столу, в календаре розыгрыша нашлось место для знакового противостояния. Поединков с почетным статусом «дерби» в рамках столицы Англии достаточно много, но особое внимание предлагалось уделить встрече Севера и Запада. На еще «свежий» стадион «Тоттенхэм Хотспур» в гости к местному коллективу пожаловал «Челси».

Одна победа в последних пяти встречах на внутренней арене, и это при четырех поражения в остальных матчах – «пенсионеры» просто проваливали начало зимнего сезона, хотя наиболее трудоемкий период работы был еще впереди. «Синие» одержали победу лишь над «Астон Виллой» (2:1), и кое-как сумели продолжить борьбу в Лиге чемпионов, пробившись в плей-офф из группы, в которой «Аякс» набрал 10 очков, которых не хватило для продолжения борьбы в главном клубном состязании Старого Света.

У «Тоттенхэма» дела также были не в порядке. Команда, тогда еще аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, провалила старт сезона на внутренней арене, и лишь в рамках ЛЧ смогла обеспечить себе достойную «подушку», которая и сыграла ключевую роль в выходе «шпор» в следующую стадию. Впрочем, дела в АЛП также начали налаживаться для подопечных Жозе Моуриньо. Их статистика последних пяти встреч была полным отражением результатов «Челси» – в день, когда «пенсионеры» одолели «Виллу», «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Игра у «шпор» начала идти под откос практически от самого начала. И в этой связи было неожиданным увидеть усиленное давление команды Лэмпарда на чужие владения уже с первых минут. Удары Абрахама и Рюдигера со средней дистанции оказались лишь своего рода пристрелкой к следующим эпизодам у ворот Гассаниги.

Провал зональной опеки в исполнении Сержа Орье во время розыгрыша Виллианом углового на левом фланге. Правый защитник не пошел играть против бразильца после розыгрыша стандарта один в один, а образовавшееся пространство было в полной мере использовано экс-игроком донецкого «Шахтера» для ухода под рабочую ногу и удара под дальнюю штангу.

В концовке первого тайма на грани курьеза находился главный арбитр поединка Энтони Тейлор. Гассанига промахнулся по мячу при игре на перехвате верховой передачи, после чего его нога попала точно в корпус Алонсо. Вопрос о необходимости назначения пенальти у зрителей не было, но служитель Фемиды решил поиграть на нервах у всех присутствующих, и лишь после консультации с помощниками принял заведомо правильное решение. Виллиану не составило труда повторно поразить правый угол ворот соперника, но уже при помощи удара низом с одиннадцатиметровой отметки.

«Тоттенхэм» терял малейшие намеки на инициативность с ужасающей скоростью, а финальную точку в страданиях футболистов Моуриньо поставил кореец Сон. Банальная неспособность игрока сдержать свои эмоции стала поперек надежд коллектива хозяев спасти игру. Сон отмахнулся ногой от Рюдигера после падения на газон на левом фланге атаки. К слову, и в этом эпизоде без VAR Тейлор не смог принять окончательного решения – прямая красная за неспортивное поведение. Но даже с таким ходом событий увидеть от «шпор» единственный удар в створ ворот только на 90+5 минуте поединка было настоящим шоком. У Моуриньо намечаются большие проблемы.

А дальше будет пресловутый «boxing day». «Тоттенхэм» начнет его домашним противостоянием против «Брайтона» на следующий день после Рождества, а «Челси» вступит в борьбу по окончанию матча «шпор» – коллектив Фрэнка Лэмпарда ожидает игра перед родной публикой против «Саутгемптона».

Английская Премьер-лига. 18-й тур.



Тоттенхэм – Челси – 0:2



Виллиан, 12, 45+4 (пен.)



Зума, 31, Ковачич, 43, Рюдигер, 78 – Алли, 43, Гассанига, 45+3, Сиссоко, 57, Алдервейрельд, 67



Сон, 62 (неспортивное поведение)

Тоттенхэм: Гассанига – Вертонген (Роуз, 74), Алдервейрельд, Санчес, Орье – Сиссоко, Дайер (Эриксен, 46) – Сон, Алли, Моура (Ндомбеле, 74) – Кейн.

Челси: Аррисабалага – Томори, Рюдигер, Зума – Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 68), Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 80) – Маунт, Виллиан – Абрахам (Батшуайи, 80).

Арбитр: Энтони Тейлор (Уайтеншо, Англия)



Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Удары (в створ): 5 (1) – 13 (3)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 0 – 2.

ТОТТЕНХЭМ-ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C