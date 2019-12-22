Английская Премьер-лига. 18-й тур.



Тоттенхэм – Челси – 0:2



Виллиан, 12, 45+4 (пен.)



Зума, 31, Ковачич, 43, Рюдигер, 78 – Алли, 43, Гассанига, 45+3, Сиссоко, 57, Алдервейрельд, 67



Сон, 62 (неспортивное поведение)

Тоттенхэм: Гассанига – Вертонген (Роуз, 74), Алдервейрельд, Санчес, Орье – Сиссоко, Дайер (Эриксен, 46) – Сон, Алли, Моура (Ндомбеле, 74) – Кейн.



Запасные: Ворм, Фойт, Уинкс, Ло Чельсо.

Челси: Аррисабалага – Томори, Рюдигер, Зума – Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 68), Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 80) – Маунт, Виллиан – Абрахам (Батшуайи, 80).



Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Пулишич, Хадсон-Одои.

Арбитр: Энтони Тейлор (Уайтеншо, Англия)



Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Наши оценки:





Замены Тоттенхэм: Эриксен – 4,5, Ндомбеле – 4,5, Роуз – 4,5.

Замены Челси: Жоржиньо – 5,5, Джеймс – б/а, Батшуайи – б/а.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+8 мин. Штрафной на левом фланге для своей команды заработал Алонсо.



90+7 мин. МОМЕНТ! Первый удар в створ от хозяев! Томори бросился под удар Кейна из левой половины штрафной, а рикошет перехватил Кепа!



90+5 мин. Мало что мог создать коллектив Моуриньо и в полном составе, а с «-1», так вообще тяжело.



90+2 мин. ОПАСНО! Алли оказался на газоне внутри чужой вратарской! Молчит свисток арбитра!



90 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще восемь минуты.



89 мин. Уже на «Оле!» играет команда Лэмпарда! И это в гостевом дерби!



87 мин. Штрафной.



87 мин. А давайте посмотрим повтор! Фол был за пределами штрафной?



85 мин. Хороший штрафной будет у хозяев после фола Зума против Алли на правой границе собственной штрафной.



83 мин. Откровенно доводят игру до завершения команды. Предельно низкие скорости.



80 мин. ЗАМЕНЫ У ЧЕЛСИ. Абрахам был тут же заменен на Батшуайи, а вместо Аспиликуэты на поле вышел Джеймс.



79 мин. У Абрахама мышечное повреждение. Игрок на газоне.



78 мин. Рюдигер не ожидал рывок Санчеса по левому флангу атаки. Пришлось встречать. Получилось достаточно грубо. Желтая.



77 мин. И ведь придерживал за футболку Орье Канте в штрафной хозяев поля. Эпизод был не игровым, вот и пенальти не обсуждаем.



74 мин. ЗАМЕНЫ У ТОТТЕНХЭМА. Роуз вышел вместо Вертонгена, а Ндомбеле заменил Лукаса Моуру.



74 мин. Призвал свою команду успокоится Лэмпард. Игроки справляются в полном объеме с этим указанием.



71 мин. Падение Моуры на левом фланге чужой штрафной осталось без внимания арбитра.



68 мин. ЗАМЕНА У ЧЕЛСИ. Жоржиньо вышел на поле вместо Ковачича.



67 мин. Желтую получил Алдервейрельд за фол против Маунта на левом фланге обороны.



66 мин. В Кепу полетел стакан воды, как оказалось.



66 мин. Какой-то мусор полетел на газон с трибун.



65 мин. Еще одна пауза. Тейлор что-то обсуждает с игроками.



62 мин. ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Арбитр вынес окончательный вердикт! Сон специально отмахнулся от Рюдигера.



61 мин. Очень тяжелый эпизод для итогового решения.



59 мин. Столкнулись на левом фланге атаки команды Моуриньо Рюдигер и Сон. Кореец отмахнулся ногой от соперника, хотя и старается это отрицать.



57 мин. Виллиан улетел за пределы поля после грубого подката Сиссоко у лицевой на левом флаге. Желтая игроку хозяев.



55 мин. ОФФСАЙД! Хлестко пробил из-за пределов штрафной Алонсо. Гассанига крайне неудачно парировал угрозу перед собой, однако Абрахам добивал из оффсайда.



54 мин. Нарушил правила Зума в центре поля против Алли.



53 мин. Навес Орье с правого фланга доставил мяч в руки Кепе.



50 мин. В оффсайде находился Абрахам в момент передачи Маунта, так что, даже если бы обратный пас Тэмми прошел, то ни о каком взятии ворот и речи бы не велось.



48 мин. Алонсо смог сохранить мяч для своей команды на левом фланге в жесточайшей борьбе против Тоби.



46 мин. ЗАМЕНА У ТОТТЕНХЭМА. Вместо Дайера игру после перерыва продолжил Эриксен.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+4 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Виллиан не стал прощать соперников, точно пробив низом в правый угол!



45+3 мин. Желтая для Гассаниги.



45+3 мин. От позора Тейлора спас VAR. ПЕНАЛЬТИ!



45+1 мин. МОМЕНТ! Безумная ошибка арбитра! Гассанига влетел в корпус Алонсо, промахнувшись ногой мимо мяча, но Тейлор решил фиксировать фол со стороны игрока гостей. Что?!



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.



43 мин. По желтой карточке зачинщикам эпизода. Ковачич следующую игру пропустит.







42 мин. ПОНЕСЛАСЬ! Драка в центре поля! Сошлись Ковачич и Алли.



40 мин. Ой-ой-ой! Куда летел Сиссоко сейчас?! Коленом просто в грудь Кепе!



38 мин. Сон не позволил Канте прострелить с правого фланга, а за отскок уверенно сумел ответить Сиссоко.



35 мин. Кепа на дальнем выходе из ворот сумел опередить Кейна на мяче.



33 мин. Небольшое повреждение было у Сиссоко.







31 мин. Желтая карточка для Зумы за неспортивную борьбу за мяч против Кейна на половине поля гостей.



29 мин. МОМЕНТ! Сон запустил мяч над перекладиной с предельно близкого расстояния до ворот, завершив прострел Кейна с правого фланга!



28 мин. Просто убил Абрахама мяч после подачи с левого фланга от Маунта. Эффектно!



25 мин. МАУНТ! Обыгрыш в стенку с соперником на входе в штрафную в его исполнении завершился неточным ударом с носка.



24 мин. ОПАСНО! Санчес успел догнать Маунта уже в своей штрафной, после чего удар Мэйсона был блокирован.



21 мин. Дайер не позволил Виллиану подать в штрафную с правого фланга.







19 мин. Алли влетел неудачным подкатом в ноги Дайеру. Повреждение у защитника.



16 мин. Длинный загруз мяча от Алдервейрельда вперед оказался неточным.



14 мин. В Орье попал мяч при простреле Алонсо с левого фланга. Угловой.



12 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Что сейчас пытался изобразить в обороне Орье? Серж не пошел встречать Виллиана при получении бразильцем мяча на левом фланге, а, затем, не стал сопротивляться рывку соперника в штрафную. Дело завершилось отменным ударом с подкруткой в правый нижний угол!



11 мин. Сиссоко так и не смог зацепиться за мяч на правом фланге.



10 мин. ОПАСНО! Сочный удар издали удался Рюдигеру. Выше ворот пролетел мяч!



9 мин. Не позволил Орье прострелить с левого фланга Алонсо.







8 мин. Санчес заблокировал попытку Абрахама завершить ударом головой навес с правого фланга от Канте.



7 мин. Вертонген опередил на мяче Маунта при передаче Ковачича на ход Мэйсону.



6 мин. Абрахам смог закрыть мяч корпусом на правом фланге чужой штрафной, однако точного удара из-под Алдервейрельда нанести не удалось.



4 мин. Какой микродриблинг от Сиссоко в центре поля! Прием мяча и проброс между ног сопернику за одно касание!



3 мин. Совсем низкий темп у нашей встречи. Хозяева с мячом.



1 мин. Пошел в атаку коллектив Лэмпарда с первых минут, однако передача Алонсо верхом на обострение оказалась неточной.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 22-го декабря, состоится поединок восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало в 18:30.

Поединки между «пенсионерами» и «шпорами» редко проходили без должного эмоционального напряжения от самого первого противостояния, датированного 18-м декабря 1909 года. Несмотря на то, что клубы долгое время придерживались нейтрального статуса друг относительно друга, сезон 2015/16 лишил столкновение данных сил «миролюбивого» контекста. Именно «Челси» тогда лишил «Тоттенхэм» возможности зацепиться за чемпионское звание в боевом поединке, который по завершению назовут «Битва при Стэмфорд Бридж» (2:2). С тех пор команда из северного Лондона так близко не подбиралась к возможному успеху на внутренней арене. И уж тем более не до мыслей о чемпионстве в стане «Тоттенхэма» в этом сезоне. Отставание от «Ливерпуля» уже насчитывает 26 пунктов, а ведь не завершен еще и первый круг. Ситуация у коллектива Фрэнка Лэмпарда видится более выигрышной, однако «Челси» не знает побед уже два поединка кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Тоттенхэмом» и «Челси».