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18-й тур
Тоттенхэм
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Челси
22.12.2019 18:30

Тоттенхэм — Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Интригующая встреча Жозе Моуриньо и Фрэнка Лэмпарда

  • 21.12.2019 17:15
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Тоттенхэм — Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Betensured

В воскресенье, 22 декабря в рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Челси». Игра состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало матча в 18:30 по Киеву.

Лондонское дерби в рамках 18-го тура состоится в это воскресенье. Между собой встретятся Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард, которые ранее работали вместе в «Челси». Сейчас бывшие игрок и тренер сразятся в качестве наставников каждой из команд.

«Тоттенхэм» крайне неудачно стартовал в этом сезоне, что в определенный момент стоило работы Маурисио Почеттино. Сейчас команду возглавил Жозе Моуриньо и под его руководством игра «шпор» немного наладилась. Под руководством португальца лондонцы совершили неплохой рывок в турнирной таблице. В последних пяти матчах в активе «Тоттенхэма» четыре победы и одно поражение (от МЮ 1:2). Не скажешь, что игра лондонцев стала на порядок лучше, но характер у команды появился. «Тоттенхэм» побеждал в тяжелых матчах, в активе есть волевые победы. Таким образом «шпоры» вышли уже на пятое место в турнирной таблице, о чем еще месяц назад можно было мечтать.

«Челси» наоборот начал сезон уверенно. Подопечные Фрэнка Лэмпарда долгое время держались в зоне лидеров, но последний месяц проводят неудачно. Четыре поражения в последних пяти матчах «поспособствовали» тому, что лондонцы занимают четвертое место в АПЛ и если продолжат играть в том же духе, могут покинуть топ-4.

Учитывая текущую форму и фактор домашнего поля - «Тоттенхэм» является фаворитом этого матча. Более опытный Жозе не должен проиграть дуэль своему бывшему подопечному.

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Газзанига - Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Сон, Али, Моура, Кейн.

«Челси»: Кепа - Джеймс, Рюдигер, Зума, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам, Пулишич.

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22 декабря, воскресенье
 
«Тоттенхэм» — «Челси»
Лондон. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Старт в 18:30
ТВ-трансляция на сервисе «Мегого»
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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