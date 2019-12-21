В воскресенье, 22 декабря в рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Челси». Игра состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало матча в 18:30 по Киеву.

Лондонское дерби в рамках 18-го тура состоится в это воскресенье. Между собой встретятся Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард, которые ранее работали вместе в «Челси». Сейчас бывшие игрок и тренер сразятся в качестве наставников каждой из команд.

«Тоттенхэм» крайне неудачно стартовал в этом сезоне, что в определенный момент стоило работы Маурисио Почеттино. Сейчас команду возглавил Жозе Моуриньо и под его руководством игра «шпор» немного наладилась. Под руководством португальца лондонцы совершили неплохой рывок в турнирной таблице. В последних пяти матчах в активе «Тоттенхэма» четыре победы и одно поражение (от МЮ 1:2). Не скажешь, что игра лондонцев стала на порядок лучше, но характер у команды появился. «Тоттенхэм» побеждал в тяжелых матчах, в активе есть волевые победы. Таким образом «шпоры» вышли уже на пятое место в турнирной таблице, о чем еще месяц назад можно было мечтать.

«Челси» наоборот начал сезон уверенно. Подопечные Фрэнка Лэмпарда долгое время держались в зоне лидеров, но последний месяц проводят неудачно. Четыре поражения в последних пяти матчах «поспособствовали» тому, что лондонцы занимают четвертое место в АПЛ и если продолжат играть в том же духе, могут покинуть топ-4.

Учитывая текущую форму и фактор домашнего поля - «Тоттенхэм» является фаворитом этого матча. Более опытный Жозе не должен проиграть дуэль своему бывшему подопечному.

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Газзанига - Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Сон, Али, Моура, Кейн.

«Челси»: Кепа - Джеймс, Рюдигер, Зума, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам, Пулишич.

22 декабря, воскресенье