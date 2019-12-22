Тоттенхэм – Челси – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Челси». Два гола у гостей забил Виллиан, экс-футболист донецкого «Шахтера».
Смотрите видео голов и обзор матча «Тоттенхэм» – «Челси».
ГОЛ! 0:1. Виллиан, 12 мин.
December 22, 2019
ГОЛ! 0:2. Виллиан, 45+4 мин (пенальти)
December 22, 2019
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Челси
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Челси).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
Источник — Sport.ua
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