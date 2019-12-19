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Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса

Игры агентов бразильца?

  • 19.12.2019 18:45
  • 2905 просмотров
  • 18 комментариев
Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса
© twitter.com

В последние недели СМИ активно обсуждают возможный переход атакующего хавбека «Шахтера» Тете в «Баварию», которая якобы была готова отдать за игрока не менее 50 миллионов евро.

Однако журналист немецкого издания SportBild утверждает, что не было не только предложения, но и вообще не существует интереса мюнхенского гранда к Тете.

Отметим, что 19-летний Тете менее года назад подписал контракт с «Шахтером». В нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей и забил 3 гола.

Главным приоритетом «Баварии» остается хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане, который восстанавливается после тяжелой травмы колена.

 

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Источник — Sport Bild

(1 голос)

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Комментарии
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 19.12.2019 20:31
    0
    50 млн за молодого игрока,я тоже сомневаюсь.Но чем черт не шутит,с Фреда тоже здесь все ржали и слухами называли,а оно так и вышло.
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 19.12.2019 20:05
    -1
    Похоже "фейк Бавария-Тете" результат лже-пропагандистской работы Шахтера
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 19.12.2019 20:00
    0
    Шахтер интересуется неймаром.
    Футболист заявил что после поддержки Тайсона в рассистком скандале, он был потрясен этим и хочет лично убедиться в этом.
    Сумма трансфера 100 млн. Коваленко и Степаненко едут в Псж.
    Источник.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.12.2019 19:50
    +2
    А я что писал по этому поводу. Бавария никакого тете не знает. Сразу ж написал. Это так рекламируют ШД. Всё очень просто.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 19.12.2019 19:44
    +2
    Ні обіцянок, ні пробачень...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:40
    +2
    А без них непонятно как будто было, рано еще такую цену гнуть за него
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.12.2019 19:35
    -4
    Ему рано куда то переходить но то что он уйдет не меньше чем 50 лямов это факт!
    Ссылка
    pavel85
    online
      pavel85, 19.12.2019 19:26
    0
    Тем и лучше для Шахты ..Бо он только начал помогать команде а его уже хотят продать. Пусть еще годик попашит на нас
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:03
    0
    Predator, 19.12.2019 19:02
    Куда им до беседина. Супер игрок супер недокоманды . За 100 лямов заберут
    покажи хоть один мой пост где я пишу что Беседин не то что Суперигрок а хотя ыб игрок уровня клуба -претендента на ЛЧ
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 19.12.2019 19:02
    +1
    где это сучий потрох Maccceo Plex Plex,,который про учебник пистело?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:02
    0
    JulikoB, 19.12.2019 18:57
    Потому так и живем, что у большинства взрослых людей абсолютно отсутствует критическое мышление. В простонародье таких называют лохи.
    главное за то на Ярмолу и ДК не забывать вонять , видать от этого достаток больше становится !
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 19.12.2019 19:02
    -7
    jekаfunny, 19.12.2019 18:54
    ВаДО там уже Соломона за 50 и Антонио за 70 сразу продал
    Куда им до беседина. Супер игрок супер недокоманды . За 100 лямов заберут
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 19.12.2019 19:01
    0
    Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса)0
    -— Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 18:57
    0
    jekаfunny, 19.12.2019 18:54
    ВаДО там уже Соломона за 50 и Антонио за 70 сразу продал
    Потому так и живем, что у большинства взрослых людей абсолютно отсутствует критическое мышление. В простонародье таких называют лохи.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 18:54
    +2
    JulikoB, 19.12.2019 18:52
    Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса
    -----------------------------------------------

    Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
    ВаДО там уже Соломона за 50 и Антонио за 70 сразу продал
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 18:52
    0
    Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса
    -----------------------------------------------

    Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
    Ссылка
    russol30
      russol30, 19.12.2019 18:52
    +4
    Все ясно)
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 18:51
    0
    ну это больше похоже на правду , чем разговоры про 50 лямов
    хотя все станет ясно лишь к концу ТО
    Ссылка
    russol30
      russol30, 19.12.2019 18:52
    +4
    Все ясно)
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.12.2019 19:50
    +2
    А я что писал по этому поводу. Бавария никакого тете не знает. Сразу ж написал. Это так рекламируют ШД. Всё очень просто.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 19.12.2019 19:44
    +2
    Ні обіцянок, ні пробачень...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:40
    +2
    А без них непонятно как будто было, рано еще такую цену гнуть за него
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 18:54
    +2
    JulikoB, 19.12.2019 18:52
    Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса
    -----------------------------------------------

    Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
    ВаДО там уже Соломона за 50 и Антонио за 70 сразу продал
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 19.12.2019 19:02
    +1
    где это сучий потрох Maccceo Plex Plex,,который про учебник пистело?
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 19.12.2019 20:31
    0
    50 млн за молодого игрока,я тоже сомневаюсь.Но чем черт не шутит,с Фреда тоже здесь все ржали и слухами называли,а оно так и вышло.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 19.12.2019 20:00
    0
    Шахтер интересуется неймаром.
    Футболист заявил что после поддержки Тайсона в рассистком скандале, он был потрясен этим и хочет лично убедиться в этом.
    Сумма трансфера 100 млн. Коваленко и Степаненко едут в Псж.
    Источник.
    Ссылка
    pavel85
    online
      pavel85, 19.12.2019 19:26
    0
    Тем и лучше для Шахты ..Бо он только начал помогать команде а его уже хотят продать. Пусть еще годик попашит на нас
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:03
    0
    Predator, 19.12.2019 19:02
    Куда им до беседина. Супер игрок супер недокоманды . За 100 лямов заберут
    покажи хоть один мой пост где я пишу что Беседин не то что Суперигрок а хотя ыб игрок уровня клуба -претендента на ЛЧ
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:02
    0
    JulikoB, 19.12.2019 18:57
    Потому так и живем, что у большинства взрослых людей абсолютно отсутствует критическое мышление. В простонародье таких называют лохи.
    главное за то на Ярмолу и ДК не забывать вонять , видать от этого достаток больше становится !
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 19.12.2019 19:01
    0
    Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса)0
    -— Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 18:57
    0
    jekаfunny, 19.12.2019 18:54
    ВаДО там уже Соломона за 50 и Антонио за 70 сразу продал
    Потому так и живем, что у большинства взрослых людей абсолютно отсутствует критическое мышление. В простонародье таких называют лохи.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 18:52
    0
    Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса
    -----------------------------------------------

    Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 18:51
    0
    ну это больше похоже на правду , чем разговоры про 50 лямов
    хотя все станет ясно лишь к концу ТО
    Ссылка
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