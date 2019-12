Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса

В последние недели СМИ активно обсуждают возможный переход атакующего хавбека «Шахтера» Тете в «Баварию», которая якобы была готова отдать за игрока не менее 50 миллионов евро.

Однако журналист немецкого издания SportBild утверждает, что не было не только предложения, но и вообще не существует интереса мюнхенского гранда к Тете.

Отметим, что 19-летний Тете менее года назад подписал контракт с «Шахтером». В нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей и забил 3 гола.

Главным приоритетом «Баварии» остается хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане, который восстанавливается после тяжелой травмы колена.

Not true! True: @FCBayern made no offer for Tetê and is also not interested in the player of Shakhtar @SPORTBILD https://t.co/FqOUSRTVbk