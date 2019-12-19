Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса

В последние недели СМИ активно обсуждают возможный переход атакующего хавбека «Шахтера» Тете в «Баварию», которая якобы была готова отдать за игрока не менее 50 миллионов евро.
Однако журналист немецкого издания SportBild утверждает, что не было не только предложения, но и вообще не существует интереса мюнхенского гранда к Тете.
Отметим, что 19-летний Тете менее года назад подписал контракт с «Шахтером». В нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей и забил 3 гола.
Главным приоритетом «Баварии» остается хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане, который восстанавливается после тяжелой травмы колена.
Not true! True: @FCBayern made no offer for Tetê and is also not interested in the player of Shakhtar @SPORTBILD https://t.co/FqOUSRTVbk— Christian Falk (@cfbayern) 19 грудня 2019 р.
Источник — Sport Bild
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Футболист заявил что после поддержки Тайсона в рассистком скандале, он был потрясен этим и хочет лично убедиться в этом.
Сумма трансфера 100 млн. Коваленко и Степаненко едут в Псж.
Источник.
-— Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
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Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
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Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
хотя все станет ясно лишь к концу ТО
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Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
Футболист заявил что после поддержки Тайсона в рассистком скандале, он был потрясен этим и хочет лично убедиться в этом.
Сумма трансфера 100 млн. Коваленко и Степаненко едут в Псж.
Источник.
-— Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
-----------------------------------------------
Где те дебильчики которые верили и сцали кипятком?
хотя все станет ясно лишь к концу ТО
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