Джокович в пятый раз выиграл Мастерс в Париже

Завершился финальный матч турнира ATP в Париже. Новак Джокович в двух сетах переиграл Дениса Шаповалова из Канады и стал победителем Мастерса, в пятый раз в карьере.

ATP. Париж (Франция)

1/2 финала, 2 ноября

Новак Джокович (Сербия) [1] – Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) [2] – отказ

Финал, 3 ноября

Новак Джокович (Сербия) [1] – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 6:4

Напомним, определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне. Последним 8-м участником стал итальянец Маттео Берреттини.

The moment @DjokerNole won his FIFTH #RolexParisMasters title 👏 pic.twitter.com/brqtygzFGp