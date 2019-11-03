Джокович в пятый раз выиграл Мастерс в Париже

Завершился финальный матч турнира ATP в Париже. Новак Джокович в двух сетах переиграл Дениса Шаповалова из Канады и стал победителем Мастерса, в пятый раз в карьере.
ATP. Париж (Франция)
1/2 финала, 2 ноября
Новак Джокович (Сербия) [1] – Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 6:4
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) [2] – отказ
Финал, 3 ноября
Новак Джокович (Сербия) [1] – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 6:4
Напомним, определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне. Последним 8-м участником стал итальянец Маттео Берреттини.
The moment @DjokerNole won his FIFTH #RolexParisMasters title 👏 pic.twitter.com/brqtygzFGp— Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2019
Источник — Sport.ua
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