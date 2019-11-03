Джокович в пятый раз выиграл Мастерс в Париже

18:49 — Sunrise

Тебя точно человек сложно назвать, есть люди которые остаются людьми в любом месте а есть такие к...

18:49 — Андрей Овчаренко

С такой игрой и против Попенгагена не страшно

18:48 — Taran

Да, столичные - это жесть. Быдла там полно, но все они как один нас, жителей регионов, за людей н...

18:47 — mikmir1

Де СУПЕРФАН ФК "ЛЬВІВ"? Розказувати, що "Львів-Арена" - особисто стадіон ФК "Львів". Стадіон ФК "...

18:45 — Vladislav Pohily

Караваев прям хорош. На порядок лучше поляка.

18:45 — Sunrise

Я понимаю когда это пишет пацан детдомовский лет в 14 ему мб это смешно, но ты же сам писал что у...