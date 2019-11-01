Определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне

Определились все участники Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 до 17 ноября в Лондоне.
Последним 8-м участником стал итальянец Маттео Берреттини. Это стало известно после того, как Гаэль Монфис, бойфренд Элины Свитолиной, проиграл матч 1/4 финала турнира ATP в Париже Денису Шаповалову из Канады в двух сетах (2:6, 2:6).
В финальном турнире ATP сезона 2019 в Лондоне сыграют:
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Новак Джокович (Сербия)
- Роджер Федерер (Швейцария)
- Даниил Медведев (Россия)
- Доминик Тим (Австрия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Александр Зверев (Германия)
- Маттео Берреттини (Италия)
Источник — Sport.ua
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