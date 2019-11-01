Войти или Зарегистрироваться

Определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне

Последним 8-м участником стал итальянец Маттео Берреттини

  • 01.11.2019 22:18
  • 893 просмотра
  • 0 комментариев
Определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне
© Twitter. Маттео Берреттини

Определились все участники Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 до 17 ноября в Лондоне.

Последним 8-м участником стал итальянец Маттео Берреттини. Это стало известно после того, как Гаэль Монфис, бойфренд Элины Свитолиной, проиграл матч 1/4 финала турнира ATP в Париже Денису Шаповалову из Канады в двух сетах (2:6, 2:6).

В финальном турнире ATP сезона 2019 в Лондоне сыграют:

  • Рафаэль Надаль (Испания)
  • Новак Джокович (Сербия)
  • Роджер Федерер (Швейцария)
  • Даниил Медведев (Россия)
  • Доминик Тим (Австрия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Маттео Берреттини (Италия)

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности