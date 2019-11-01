Определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне

А самый запоминающийся момент, когда в полуфинале с Реалом в 2003 Недвед на ровном месте получил ...

Опубликуйте регламент Кубка. Хочется посмотреть сколько лет всех водили за нос.

22:40 — Андрей Овчаренко

Хорош

22:26 — 1misha1

Очки купи сам, где ты увидел предложение из России? Кто его туда зовёт?

22:22 — ctrag-o9

Эк тебя торкнуло , человек просто сказал что людей тренеровать будет,а к пид@рacaм наПaрaшy к тво...

22:21 — nomad

Очки купи и перечитай! "Единственное, что я знаю – из России точно не приму." Или у тебя от слов...