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Уимблдон. Стали известны все полуфиналистки

Свитолина и Стрыцова сыграют на данной стадии впервые

  • 09.07.2019 19:45
  • 4718 просмотров
  • 11 комментариев
Уимблдон. Стали известны все полуфиналистки
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, девятого июля, на Уимблдоне завершились матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.
 
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина оформила дебютный выход в полуфинал турнира серии  Grand Slam, обыграв в двух сетах чешку Каролину Мухову.
 
Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс в трех тяжелых сетах одолела соотечественницу Элисон Риск и в 12-й раз сыграет в полуфинале травяного мэйджора.
 
Румынка Симона Халеп в двух партиях переиграла обидчицу Даяны Ястреской китаянку Чжан Шуай и второй раз в карьере поборется за выход в финал Уимблдона.
 
Барбора Стрыцова шокировала зрителей на трибунах, одолев британку Йоханну Конту. Для 33-летней чешки это будет дебютный полуфинал на турнирах  Grand Slam.
 
Уимблдон. Четвертьфинал
 
Серена Уильямс (США) – Элисон Риск (США) – 6:4, 4:6, 6:3
Симона Халеп (Румыния) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(4), 6:1
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:4
Барбора Стрыцова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 7:6(5), 6:1
 
Пары полуфиналов
 
Уильямс – Стрыцова
Халеп – Свитолина 
 
Полуфинальные матчи состоятся в четверг.
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Natam69
    Natam69, 09.07.2019 20:53
    +1
    Ярослав 999, 09.07.2019 19:53
    Фінал Вільямс-Халеп,згодні?
    Ні не згодні.
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 09.07.2019 20:43
    -4
    Limb-Ur, 09.07.2019 19:56
    Эх жаль,на месте Халеп должна быть Даяночка, перегорела девчонка, да и китаянка использовала восточную хитрость....
    Хитрая Китаянка показывала по хитрому свои яйца...А переломным стало ,когда она показала свой Х...р..Даяна не ожидала такого подвоха...Но это так,а вообще всех поздравляю с выходом нашей теннисистки Элины Свитолиной в полуфинал Уимблдона!!!Неожиданно и радостно! Т.к. трава самое ее слабое покрытие..
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    vizuals
      vizuals, 09.07.2019 20:23
    +2
    Наша Еля знов у топі не номінально, а реально. І Халеп також можно пройти. На щастя, румунка не майстриня гри на траві, а любить задню лінію, де Еля з нею може легко позмагатися.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 20:19
    +4
    Sashamar, 09.07.2019 20:17
    Якщо у Конти проти Серени якійсь теоретични шанси були, то у Стрицової нуль. Отже на шляху до титула найгрізніші суперниці. З іншого боку - чому хтось повинен за тебе виконувати твою роботу?
    Что за дурь? Срыцова прекрасно играет, и вполне может пройти Серену. Я в этой паре никому заранее победу не отдавал бы.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 20:18
    0
    "Для 33-летней чешки это будет дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam"
    _____
    У неё было два полуфинала. Правда, в парном разряде.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 09.07.2019 20:17
    +1
    Якщо у Конти проти Серени якійсь теоретични шанси були, то у Стрицової нуль. Отже на шляху до титула найгрізніші суперниці. З іншого боку - чому хтось повинен за тебе виконувати твою роботу?
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 09.07.2019 20:13
    -2
    Ярослав 999, 09.07.2019 19:53
    Фінал Вільямс-Халеп,згодні?
    Що це за "Я" останя літера в абетці.Засунь свої прогнози...
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 09.07.2019 20:01
    +9
    Ярослав 999, 09.07.2019 19:53
    Фінал Вільямс-Халеп,згодні?
    Та ні, Еля та ще любителька вендет: усім своїм кривдницям, вона в наступній грі старається відповісти так само - перемогою.
    Ссылка
    Дрозд Сергей
    online
      Дрозд Сергей, 09.07.2019 19:59
    +1
    НЕТ, НЕ СОГЛАСЕН.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 09.07.2019 19:56
    +8
    Эх жаль,на месте Халеп должна быть Даяночка, перегорела девчонка, да и китаянка использовала восточную хитрость....
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 09.07.2019 19:53
    -9
    Фінал Вільямс-Халеп,згодні?
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 09.07.2019 20:01
    +9
    Ярослав 999, 09.07.2019 19:53
    Фінал Вільямс-Халеп,згодні?
    Та ні, Еля та ще любителька вендет: усім своїм кривдницям, вона в наступній грі старається відповісти так само - перемогою.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 09.07.2019 19:56
    +8
    Эх жаль,на месте Халеп должна быть Даяночка, перегорела девчонка, да и китаянка использовала восточную хитрость....
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 20:19
    +4
    Sashamar, 09.07.2019 20:17
    Якщо у Конти проти Серени якійсь теоретични шанси були, то у Стрицової нуль. Отже на шляху до титула найгрізніші суперниці. З іншого боку - чому хтось повинен за тебе виконувати твою роботу?
    Что за дурь? Срыцова прекрасно играет, и вполне может пройти Серену. Я в этой паре никому заранее победу не отдавал бы.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 09.07.2019 20:23
    +2
    Наша Еля знов у топі не номінально, а реально. І Халеп також можно пройти. На щастя, румунка не майстриня гри на траві, а любить задню лінію, де Еля з нею може легко позмагатися.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 09.07.2019 20:53
    +1
    Ярослав 999, 09.07.2019 19:53
    Фінал Вільямс-Халеп,згодні?
    Ні не згодні.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 09.07.2019 20:17
    +1
    Якщо у Конти проти Серени якійсь теоретични шанси були, то у Стрицової нуль. Отже на шляху до титула найгрізніші суперниці. З іншого боку - чому хтось повинен за тебе виконувати твою роботу?
    Ссылка
    Дрозд Сергей
    online
      Дрозд Сергей, 09.07.2019 19:59
    +1
    НЕТ, НЕ СОГЛАСЕН.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 20:18
    0
    "Для 33-летней чешки это будет дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam"
    _____
    У неё было два полуфинала. Правда, в парном разряде.
    Ссылка
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