Серена Уильямс сыграет в полуфинале Уимблдона

Легендарная американка Серена Уильямс (№10 WTA) сыграет в полуфинале Уимблдона.
В матче 1/4 финала 23-кратная победительница турниров Большого шлема в трех сетах одолела соотечественницу Элисон Риск (№55 WTA).
Уимблдон. 1/4 финала.
Серена Уильямс (США) – Элисон Риск (США) – 6:4, 4:6, 6:3
В полуфинале Уильямс-младшая сыграет с Барборой Стрыцовой (№54 WTA) или Йоханной Контой (№18 WTA).
Источник — Sport.ua
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