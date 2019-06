Истбурн. Известна соперница Ястремской по квалификации

Даяна Ястремская получила первый номер посева в квалификации травяного турнира WTA в Истбурне (23 – 29 июня).

В первом раунде квалификации украинская теннисистка сыграет с хозяйкой кортов, британкой Фреей Кристи. В случае победы во втором раунде Ястремская сразится с победительницей швейцарского дерби Виктория Голубич – Тимея Бачински.

Quite the qualifying draw in Eastbourne, where Dayana Yastremska is the top seed. Bacsinszky, Bouchard, Gavrilova also in the draw.



Iga Swiatek and Sam Stosur will face off in Q1R. #NatureValleyInternational pic.twitter.com/UaLjMcvR3u