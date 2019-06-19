Ястремская покидает турнир в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка в паре с Ван Цян из Китая проиграла четвертьфинальный поединок парного разряда австралийско-немецкому дуэту Эшли Барти / Юлия Гёргес.
Бирмингем. 1/4 финала парного разряда
Даяна Ястремская / Ван Цян – Эшли Барти / Юлия Гёргес – 0:6, 3:6
Напомним, Даяна проиграла Гёргес и в одиночном разряде.
В ближайшее время Ястремская сыграет в квалификации еще одного травяного турнира в Истборне.
Источник — Sport.ua
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