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Ястремская покидает турнир в Бирмингеме

Даяна уступила Юлии Гёргес и в парном разряде

  • 19.06.2019 18:32
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Ястремская покидает турнир в Бирмингеме
© j48tennis.net. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Украинка в паре с Ван Цян из Китая проиграла четвертьфинальный поединок парного разряда австралийско-немецкому дуэту Эшли Барти / Юлия Гёргес. 
 
Бирмингем. 1/4 финала парного разряда
Даяна Ястремская / Ван Цян – Эшли Барти / Юлия Гёргес – 0:6, 3:6
 
 
В ближайшее время Ястремская сыграет в квалификации еще одного травяного турнира в Истборне.
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Источник — Sport.ua

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