Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Бирмингем. Ястремская потерпела поражение от Гёргес

Третья ракетка Украины во второй раз проиграла немке

  • 18.06.2019 15:26
  • 1886 просмотров
  • 16 комментариев
Бирмингем. Ястремская потерпела поражение от Гёргес
© j48tennis.net. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проиграла стартовый поединок одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
В матче первого круга 19-летняя теннисистка уступила в трех сетах немке Юлии Гёргес (№19 WTA).
 
Бирмингем. Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:4, 4:6, 3:6
 
Даяна неплохо начала матч, отыграв около 50 минут на высоком уровне. У нее получалось неплохо принимать мощную подачу Гёргес, иногда даже первую. Более того, немка в стартовом сете подавала ниже своего обычного уровня.
 
Во втором сете украинка долгое время вела с брейком, но, как это часто бывает в последнее время, не дотерпела. У Юлии прорезалась первая подача и Даяна сникла. Оливье Женом старался ее завести, говорил, что у нее все получится и нужно в это только верить. Но бойцовских качеств сегодня не хватило, да и ошибок хватало.
 
В третьей партии более опытная Гёргес имела большое преимущество и сделала на один брейк больше. Прошлогодняя четвертьфиналистка идет дальше, а Даяна продолжит выступления в парном разряде, где ещё раз встретиться с немкой.
 
Во втором круге Гёргес сразится против Евгении Родиной из России (№76 WTA). 
 
 
Это шестое поражение Ястремской в девяти матчах против теннисисток из топ-20.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 18.06.2019 16:42
    -1
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 16:12
    За час у теннисистки из топ-50 кончаются силы? Вы серьезно? Нет, проблема точно в голове, без вариантов.
    У спринтеров силы кончаются за 20 секунд,а марафонцы могут бегать часами,но если стайер побежит со скоростью спринтера,то его хватит только на те же 20 секунд. Вы опытный человек и не мне вам это рассказывать. Последняя игра наглядный пример,как соперница Даяны распределила силы и смогла в третьем сете уничтожить на много моложе и потенциально сильнее соперницу,которая уже еле передвигала ноги,делая не свойственные ей в свежем состоянии ошибки.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 16:30
    -1
    Andrey Kuzma, 18.06.2019 16:12
    С новым годом! Она туда заявлена, первый номер квала, скорее всего, уже в основе
    Ну не знаю, ось тут не бачив її https://btu.org.ua/tour/wta/entry-list-wta/20372-23-29-ijunja-wta-entry-lis
    t-svitolina-bertens-i-plishkova-v-istburne.html, а Еля 2-ий номер посіву.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 16:25
    0
    Sashamar, 18.06.2019 15:59
    Що означає "пощастить із жеребкуванням"? Що у першому-другому колі будуть спортсменки, які або швидко розваляться, або Даяна виграє в них просто на класі? Все одно рано чи пізно Даяна вийде на хоч і не топову, але непоступливу суперницю. Ця матч точна копія гри з Суарес. І суперниця того ж рівня. Тобто всі інші дивляться і думають, ага, треба просто сет простояти та півсета протриматися, а там Ястремська вимкнеться.
    "В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
    Я взагалі то теж вважаю що Даяні дуже не щастить із жеребом у першому колі вже який турнір. Ну от зараз: Леся (32 ракетка світу) грає з американкою Бреді (80-а ракетка), а Даяна (сусідка по рейтингу - 35) грала з гравцем ТОП-20 рейтингу. Перед цим у Даяни були в суперниках Кароліна Плішкова гравець ТОП-5 і двічі незручна Карла, яка й Елю двічі обігрувала. У першому колі РГ були пари з обома суперницями рівня низу першої сотні і старту другої, таких пар як Даяна - Карла в стартовому колі було 2-3 із 64 матчів.
    Пройди Даяна стартове коло, а далі вона вже би додавати по ходу турніру. Ми це бачили неодноразово. А так, маємо те що маємо: шикарна гра від українки в перші 1,5 сети, а потім спад і ... поразка в 3-х сетах.
    П.с. Сподіваюся що ці випробування і невдачі зроблять Даяну сильнішою і гнучкішою, а то зачекалися ми вже успіхів від Ястремської на середніх і великих турнірах, після АО-2019 і матчу з Сереною.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 18.06.2019 16:17
    -5
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 16:12
    За час у теннисистки из топ-50 кончаются силы? Вы серьезно? Нет, проблема точно в голове, без вариантов.
    у тебе в голове проблема точно через 17 дней УИМБЭЛДОН все готовятса к нему и игровой год невозможно находитса на 100% в оптимальной форме
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 16:12
    +1
    Александр Жаирс, 18.06.2019 16:07
    Во врачебных кругах ходит шутка:-Хирург всё умеет ,но ни чего не знает-Терапевт всё знает,но ни чего не умеет-Психолог ни чего не знает и ни чего не умеет-.
    Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
    За час у теннисистки из топ-50 кончаются силы? Вы серьезно? Нет, проблема точно в голове, без вариантов.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 18.06.2019 16:12
    -3
    vit-2, 18.06.2019 15:44
    Дуже жаль що знову Даяна наступила на ті самі граблі. Навіть не хочеться нічого писати...
    П.с. Цікаво чи може Даяна попросити вайлд-кард у організаторів прем'єру в Істборні? Чи їй Страсбург-2 не треба перед самим шлемом?
    С новым годом! Она туда заявлена, первый номер квала, скорее всего, уже в основе
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 18.06.2019 16:07
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Во врачебных кругах ходит шутка:-Хирург всё умеет ,но ни чего не знает-Терапевт всё знает,но ни чего не умеет-Психолог ни чего не знает и ни чего не умеет-.
    Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 16:06
    0
    sv_2000, 18.06.2019 15:47
    Психология то да, конечно, но и развиваться и разнообразиться бы ей совсем не мешало.... Я не великий знаток, так чуть-чуть играл, но все наши замечательные девчонки вот как-то все не без изъяна))
    Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
    Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
    Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
    Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
    И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
    Разнообразие в игре - это дело такое. Большинство на него просто неспособно, играя всю карьеру так, как научили, и к чему есть склонность. Элина - строго в защите и при возможности комбинационно в атаке. Постоянно атаковать ей просто нечем. Даяна - наотмашь, используя свою природную мощь, лишь иногда подключая технику. Марта наиболее одарена и разнообразна из наших теннисисток, но имеет проблемы с эмоциями и, очевидно, командой.
    Пока из наших теннисисток наибольшими перспективы продолжают оставаться все равно у Элины. Поскольку она имеет самую стабильную психику. Ведь даже со всеми своими проблемами этого года она набрала больше всех очков среди наших. Не сомневаюсь, что из нынешней ямы она сможет вылезти, вопрос только в сроках. Молодежи я бы посоветовал разобраться в первую очередь с самими собой. Именно внутри них находятся главные проблемы их игры.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 18.06.2019 15:59
    0
    Vladlen, 18.06.2019 15:33
    Даяна наступает на одни и те же грабли, полтора сета полная доминация, а потом начинается не понятно что. На Гергес больно было смотреть, но Даяна собственноручно вернула ее в игру, и немка свое уже не отдала. Теперь Уимболдон и надежда, что там ей все таки повезет с жеребьевкой.
    Що означає "пощастить із жеребкуванням"? Що у першому-другому колі будуть спортсменки, які або швидко розваляться, або Даяна виграє в них просто на класі? Все одно рано чи пізно Даяна вийде на хоч і не топову, але непоступливу суперницю. Ця матч точна копія гри з Суарес. І суперниця того ж рівня. Тобто всі інші дивляться і думають, ага, треба просто сет простояти та півсета протриматися, а там Ястремська вимкнеться.
    "В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
    Ссылка
    znak51
      znak51, 18.06.2019 15:57
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Абсолютно согласен со Стасом, в женском теннисе при прочих равных психология - почти все. Все шло нормально до 4-2 во втором сете, чуть-чуть расслабилась, вот она победа, и чуть отпустила Юлю из-под давления. А ведь она была в растерянности. Но давать возвращаться в игру топ-игрокам нельзя ни в коем случае. А после этого у Юли и подача пошла, и полулеты с бекхенда, и остановить ее стало уже очень трудно
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 18.06.2019 15:47
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Психология то да, конечно, но и развиваться и разнообразиться бы ей совсем не мешало.... Я не великий знаток, так чуть-чуть играл, но все наши замечательные девчонки вот как-то все не без изъяна))
    Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
    Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
    Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
    Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
    И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 15:44
    -1
    Дуже жаль що знову Даяна наступила на ті самі граблі. Навіть не хочеться нічого писати...
    П.с. Цікаво чи може Даяна попросити вайлд-кард у організаторів прем'єру в Істборні? Чи їй Страсбург-2 не треба перед самим шлемом?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 18.06.2019 15:39
    0
    Что-то расстраивает Даяна..... Не вижу в этом году прогресса.... Все то же и все также.... Бамц-бамц, пока летит - все норм, чуть не пошло, и сушим весла.... Нет у Даяны запасных методов.... И технический и тактический арсенал ограниченный.
    Ссылка
    Uria Lug
      Uria Lug, 18.06.2019 15:37
    -12
    Позорище!!! Иметь в кармане победу и так безславно профукать. Короче она Королёва первых туров и первых сетов. Первое она проигрывает, а вторые она выигрывает, а дальше ноль. Научили бы её с начала подачи подавать, а потом уж можно в бассейн и воду набивать.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    +5
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 18.06.2019 15:33
    +5
    Даяна наступает на одни и те же грабли, полтора сета полная доминация, а потом начинается не понятно что. На Гергес больно было смотреть, но Даяна собственноручно вернула ее в игру, и немка свое уже не отдала. Теперь Уимболдон и надежда, что там ей все таки повезет с жеребьевкой.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    +5
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 18.06.2019 15:33
    +5
    Даяна наступает на одни и те же грабли, полтора сета полная доминация, а потом начинается не понятно что. На Гергес больно было смотреть, но Даяна собственноручно вернула ее в игру, и немка свое уже не отдала. Теперь Уимболдон и надежда, что там ей все таки повезет с жеребьевкой.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 16:12
    +1
    Александр Жаирс, 18.06.2019 16:07
    Во врачебных кругах ходит шутка:-Хирург всё умеет ,но ни чего не знает-Терапевт всё знает,но ни чего не умеет-Психолог ни чего не знает и ни чего не умеет-.
    Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
    За час у теннисистки из топ-50 кончаются силы? Вы серьезно? Нет, проблема точно в голове, без вариантов.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 18.06.2019 16:25
    0
    Sashamar, 18.06.2019 15:59
    Що означає "пощастить із жеребкуванням"? Що у першому-другому колі будуть спортсменки, які або швидко розваляться, або Даяна виграє в них просто на класі? Все одно рано чи пізно Даяна вийде на хоч і не топову, але непоступливу суперницю. Ця матч точна копія гри з Суарес. І суперниця того ж рівня. Тобто всі інші дивляться і думають, ага, треба просто сет простояти та півсета протриматися, а там Ястремська вимкнеться.
    "В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
    Я взагалі то теж вважаю що Даяні дуже не щастить із жеребом у першому колі вже який турнір. Ну от зараз: Леся (32 ракетка світу) грає з американкою Бреді (80-а ракетка), а Даяна (сусідка по рейтингу - 35) грала з гравцем ТОП-20 рейтингу. Перед цим у Даяни були в суперниках Кароліна Плішкова гравець ТОП-5 і двічі незручна Карла, яка й Елю двічі обігрувала. У першому колі РГ були пари з обома суперницями рівня низу першої сотні і старту другої, таких пар як Даяна - Карла в стартовому колі було 2-3 із 64 матчів.
    Пройди Даяна стартове коло, а далі вона вже би додавати по ходу турніру. Ми це бачили неодноразово. А так, маємо те що маємо: шикарна гра від українки в перші 1,5 сети, а потім спад і ... поразка в 3-х сетах.
    П.с. Сподіваюся що ці випробування і невдачі зроблять Даяну сильнішою і гнучкішою, а то зачекалися ми вже успіхів від Ястремської на середніх і великих турнірах, після АО-2019 і матчу з Сереною.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 18.06.2019 16:07
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Во врачебных кругах ходит шутка:-Хирург всё умеет ,но ни чего не знает-Терапевт всё знает,но ни чего не умеет-Психолог ни чего не знает и ни чего не умеет-.
    Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.06.2019 16:06
    0
    sv_2000, 18.06.2019 15:47
    Психология то да, конечно, но и развиваться и разнообразиться бы ей совсем не мешало.... Я не великий знаток, так чуть-чуть играл, но все наши замечательные девчонки вот как-то все не без изъяна))
    Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
    Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
    Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
    Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
    И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
    Разнообразие в игре - это дело такое. Большинство на него просто неспособно, играя всю карьеру так, как научили, и к чему есть склонность. Элина - строго в защите и при возможности комбинационно в атаке. Постоянно атаковать ей просто нечем. Даяна - наотмашь, используя свою природную мощь, лишь иногда подключая технику. Марта наиболее одарена и разнообразна из наших теннисисток, но имеет проблемы с эмоциями и, очевидно, командой.
    Пока из наших теннисисток наибольшими перспективы продолжают оставаться все равно у Элины. Поскольку она имеет самую стабильную психику. Ведь даже со всеми своими проблемами этого года она набрала больше всех очков среди наших. Не сомневаюсь, что из нынешней ямы она сможет вылезти, вопрос только в сроках. Молодежи я бы посоветовал разобраться в первую очередь с самими собой. Именно внутри них находятся главные проблемы их игры.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 18.06.2019 15:59
    0
    Vladlen, 18.06.2019 15:33
    Даяна наступает на одни и те же грабли, полтора сета полная доминация, а потом начинается не понятно что. На Гергес больно было смотреть, но Даяна собственноручно вернула ее в игру, и немка свое уже не отдала. Теперь Уимболдон и надежда, что там ей все таки повезет с жеребьевкой.
    Що означає "пощастить із жеребкуванням"? Що у першому-другому колі будуть спортсменки, які або швидко розваляться, або Даяна виграє в них просто на класі? Все одно рано чи пізно Даяна вийде на хоч і не топову, але непоступливу суперницю. Ця матч точна копія гри з Суарес. І суперниця того ж рівня. Тобто всі інші дивляться і думають, ага, треба просто сет простояти та півсета протриматися, а там Ястремська вимкнеться.
    "В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
    Ссылка
    znak51
      znak51, 18.06.2019 15:57
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Абсолютно согласен со Стасом, в женском теннисе при прочих равных психология - почти все. Все шло нормально до 4-2 во втором сете, чуть-чуть расслабилась, вот она победа, и чуть отпустила Юлю из-под давления. А ведь она была в растерянности. Но давать возвращаться в игру топ-игрокам нельзя ни в коем случае. А после этого у Юли и подача пошла, и полулеты с бекхенда, и остановить ее стало уже очень трудно
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 18.06.2019 15:47
    0
    Stanislav Matusevych, 18.06.2019 15:36
    Я давно говорю, что хороший психолог в команде каждой теннисистки топ-100 не менее нужен, чем хороший физио. Очередное стопроцентно ментальное поражение Даяны. И пока не видно, чтобы велась какая-то серьезная работа по умению находить выход из таких внезапных выключений. Они, правда, за год стали случаться реже. чем раньше. Значит, что-то все-таки делается. Но если уж провал происходит - поражение неизбежно. Увы.
    Психология то да, конечно, но и развиваться и разнообразиться бы ей совсем не мешало.... Я не великий знаток, так чуть-чуть играл, но все наши замечательные девчонки вот как-то все не без изъяна))
    Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
    Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
    Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
    Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
    И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 18.06.2019 15:39
    0
    Что-то расстраивает Даяна..... Не вижу в этом году прогресса.... Все то же и все также.... Бамц-бамц, пока летит - все норм, чуть не пошло, и сушим весла.... Нет у Даяны запасных методов.... И технический и тактический арсенал ограниченный.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности