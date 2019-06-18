Бирмингем. Ястремская потерпела поражение от Гёргес

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проиграла стартовый поединок одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.

В матче первого круга 19-летняя теннисистка уступила в трех сетах немке Юлии Гёргес (№19 WTA).

Бирмингем. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:4, 4:6, 3:6

Даяна неплохо начала матч, отыграв около 50 минут на высоком уровне. У нее получалось неплохо принимать мощную подачу Гёргес, иногда даже первую. Более того, немка в стартовом сете подавала ниже своего обычного уровня.

Во втором сете украинка долгое время вела с брейком, но, как это часто бывает в последнее время, не дотерпела. У Юлии прорезалась первая подача и Даяна сникла. Оливье Женом старался ее завести, говорил, что у нее все получится и нужно в это только верить. Но бойцовских качеств сегодня не хватило, да и ошибок хватало.

В третьей партии более опытная Гёргес имела большое преимущество и сделала на один брейк больше. Прошлогодняя четвертьфиналистка идет дальше, а Даяна продолжит выступления в парном разряде, где ещё раз встретиться с немкой.

Во втором круге Гёргес сразится против Евгении Родиной из России (№76 WTA).