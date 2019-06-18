Бирмингем. Ястремская потерпела поражение от Гёргес

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проиграла стартовый поединок одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
В матче первого круга 19-летняя теннисистка уступила в трех сетах немке Юлии Гёргес (№19 WTA).
Бирмингем. Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:4, 4:6, 3:6
Даяна неплохо начала матч, отыграв около 50 минут на высоком уровне. У нее получалось неплохо принимать мощную подачу Гёргес, иногда даже первую. Более того, немка в стартовом сете подавала ниже своего обычного уровня.
Во втором сете украинка долгое время вела с брейком, но, как это часто бывает в последнее время, не дотерпела. У Юлии прорезалась первая подача и Даяна сникла. Оливье Женом старался ее завести, говорил, что у нее все получится и нужно в это только верить. Но бойцовских качеств сегодня не хватило, да и ошибок хватало.
В третьей партии более опытная Гёргес имела большое преимущество и сделала на один брейк больше. Прошлогодняя четвертьфиналистка идет дальше, а Даяна продолжит выступления в парном разряде, где ещё раз встретиться с немкой.
Во втором круге Гёргес сразится против Евгении Родиной из России (№76 WTA).
Это шестое поражение Ястремской в девяти матчах против теннисисток из топ-20.
Источник — Sport.ua
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t-svitolina-bertens-i-plishkova-v-istburne.html, а Еля 2-ий номер посіву.
"В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
Пройди Даяна стартове коло, а далі вона вже би додавати по ходу турніру. Ми це бачили неодноразово. А так, маємо те що маємо: шикарна гра від українки в перші 1,5 сети, а потім спад і ... поразка в 3-х сетах.
П.с. Сподіваюся що ці випробування і невдачі зроблять Даяну сильнішою і гнучкішою, а то зачекалися ми вже успіхів від Ястремської на середніх і великих турнірах, після АО-2019 і матчу з Сереною.
Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
П.с. Цікаво чи може Даяна попросити вайлд-кард у організаторів прем'єру в Істборні? Чи їй Страсбург-2 не треба перед самим шлемом?
Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
Пока из наших теннисисток наибольшими перспективы продолжают оставаться все равно у Элины. Поскольку она имеет самую стабильную психику. Ведь даже со всеми своими проблемами этого года она набрала больше всех очков среди наших. Не сомневаюсь, что из нынешней ямы она сможет вылезти, вопрос только в сроках. Молодежи я бы посоветовал разобраться в первую очередь с самими собой. Именно внутри них находятся главные проблемы их игры.
"В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
П.с. Цікаво чи може Даяна попросити вайлд-кард у організаторів прем'єру в Істборні? Чи їй Страсбург-2 не треба перед самим шлемом?
Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
"В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
Пройди Даяна стартове коло, а далі вона вже би додавати по ходу турніру. Ми це бачили неодноразово. А так, маємо те що маємо: шикарна гра від українки в перші 1,5 сети, а потім спад і ... поразка в 3-х сетах.
П.с. Сподіваюся що ці випробування і невдачі зроблять Даяну сильнішою і гнучкішою, а то зачекалися ми вже успіхів від Ястремської на середніх і великих турнірах, після АО-2019 і матчу з Сереною.
Даяне нужен не столько психолог,сколько опытный тренер.Как пел Владимир Высоцкий:"Я на десять тысч рванул,как на 500". Уже не первый раз Даяна полностью выкладывается в первом сете сметая соперницу,а на продолжение игры уже нет сил. Ей нужен наставник,который научит распределять силы на весь матч.
Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
Пока из наших теннисисток наибольшими перспективы продолжают оставаться все равно у Элины. Поскольку она имеет самую стабильную психику. Ведь даже со всеми своими проблемами этого года она набрала больше всех очков среди наших. Не сомневаюсь, что из нынешней ямы она сможет вылезти, вопрос только в сроках. Молодежи я бы посоветовал разобраться в первую очередь с самими собой. Именно внутри них находятся главные проблемы их игры.
"В конце концов ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить".
Свитолина - молодец, трудяга, сплошной респект и уважуха.... но не суперталант и не звезда....
Ястремская - уникум, мощь, но ограниченная, негибкая и, боюсь, плохо обучаема, как это часто бывает с подобного рода уникумами.
Марта Костюк, наверное, самая талантливая... Но эти ее эмоции, несконцентрированность....
Хотя, наверное, в Марту я больше всего верю.... У нее самые вероятные задатки стать звездой....
И еще в Дарью Лопатецкую.... Но в нее я сильно верю, птому что ни разу не видел, как играет
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