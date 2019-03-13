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Гвадалахара. Калинина проиграла в первом круге россиянке Дяченко

Украинская теннисистка уступила в трех сетах

  • 13.03.2019 00:49
  • 262 просмотра
  • 1 комментарий
Гвадалахара. Калинина проиграла в первом круге россиянке Дяченко
© WTA. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№124 WTA) проиграла матч первого круга на турнире WTA 125k Series в Гвадалахаре. В стартовом матче основной сетки украинка уступила россиянке Виталии Дяченко (№124 WTA).
 
Гвадалахара. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Виталия Дяченко (Россия) – 1:6, 6:2, 0:6
 
Отметим, что в основе мексиканского турнира в статусе лаки-лузера также сыграет и Катарина Завацкая.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andrew Tv
      Andrew Tv, 13.03.2019 01:22
    +1
    Обе №124 WTA!? Хи хи
     
    Ссылка
    Andrew Tv
      Andrew Tv, 13.03.2019 01:22
    +1
    Обе №124 WTA!? Хи хи
     
    Ссылка
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