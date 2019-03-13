Гвадалахара. Калинина проиграла в первом круге россиянке Дяченко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№124 WTA) проиграла матч первого круга на турнире WTA 125k Series в Гвадалахаре. В стартовом матче основной сетки украинка уступила россиянке Виталии Дяченко (№124 WTA).
Гвадалахара. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Виталия Дяченко (Россия) – 1:6, 6:2, 0:6
Отметим, что в основе мексиканского турнира в статусе лаки-лузера также сыграет и Катарина Завацкая.
Ранее Калинина снялась с турнира в мексиканском Ирапуато.
Источник — Sport.ua
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