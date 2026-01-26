Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Динамо: «Со Швецией можем увидеть Мудрика, к которому привыкли»
Англия
26 января 2026, 09:27 |
Экс-игрок Динамо: «Со Швецией можем увидеть Мудрика, к которому привыкли»

Василий Кардаш отреагировал на возможное возвращение вингера лондонского «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш отреагировал на возможное возвращение вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, отстраненного от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

«Более года без футбола – это очень много. Да, Михаил работал индивидуально с фитнес-тренером, с тренером по физподготовке. Однако работа индивидуальная и работа в команде – это две большие разницы.

Поэтому в ближайшие месяцы Мудрик для «Челси» – не помощник. А что касается сборной Украины... Ну ей тоже не нужен неготовый игрок.

Но если Михаила оперативно устроят в «Страсбурге» и там он будет приобретать игровую практику, то через два месяца, а наша сборная, напомню, будет играть в полуфинале отбора на чемпионат мира со Швецией 26 марта, вероятно, можем увидеть на поле Мудрика, к которому мы привыкли и которого любим.

Теперь все зависит прежде всего от его настойчивости», – считает Кардаш.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В сезоне 2024/25 украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Василий Кардаш допинг дисквалификация
Николай Тытюк Источник
