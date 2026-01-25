Работа на сборах продолжается. Верес играет с ФК Азия
Матч НК «Верес» – ФК «Азия» состоится 25 января в 14:30
«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, подопечные Олега Шандрука проведут спарринг с клубом «Азия» (Кыргызстан).
ФК «Азия» - новосозданный клуб. Тем не менее, по решению футбольных властей Кыргызстана команды будет выступать в элитном дивизионе.
«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел два контрольных матча. Команда Олега Шандрука сыграла вничью с польской «Краковией» и со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905».
Товарищеский матч. Турция. 25 января, 14:30
«Верес» (Украина) – «Азия» (Кыргызстан)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Петряк будет играть на позиции правого фулбека
Поединок состоится 25 января и начнется в 19:30 по Киеву