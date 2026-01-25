Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Работа на сборах продолжается. Верес играет с ФК Азия
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 14:24 | Обновлено 25 января 2026, 14:40
118
0

Работа на сборах продолжается. Верес играет с ФК Азия

Матч НК «Верес» – ФК «Азия» состоится 25 января в 14:30

Работа на сборах продолжается. Верес играет с ФК Азия

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, подопечные Олега Шандрука проведут спарринг с клубом «Азия» (Кыргызстан).

ФК «Азия» - новосозданный клуб. Тем не менее, по решению футбольных властей Кыргызстана команды будет выступать в элитном дивизионе.

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел два контрольных матча. Команда Олега Шандрука сыграла вничью с польской «Краковией» и со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905».

Товарищеский матч. Турция. 25 января, 14:30

«Верес» (Украина) – «Азия» (Кыргызстан)

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Верес Ровно
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
