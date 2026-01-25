Работа на сборах продолжается. Верес играет с ФК Азия

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, подопечные Олега Шандрука проведут спарринг с клубом «Азия» (Кыргызстан).

ФК «Азия» - новосозданный клуб. Тем не менее, по решению футбольных властей Кыргызстана команды будет выступать в элитном дивизионе.

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел два контрольных матча. Команда Олега Шандрука сыграла вничью с польской «Краковией» и со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905».

Товарищеский матч. Турция. 25 января, 14:30

«Верес» (Украина) – «Азия» (Кыргызстан)