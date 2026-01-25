Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Малишево
25 января в 16:00 команды проведут спарринг на сборах в Турции
Украинские клубы играют контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
24 января в 16:00 Динамо Киев проводит спарринг с косовской командой Малишево.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо готовится зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Команды встретятся на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Малишево
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 января в 21:45 по Киеву
Олег Федорчук оценил стартовые спарринги клубов УПЛ на сборах