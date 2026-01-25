Украинские клубы играют контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 16:00 Динамо Киев проводит спарринг с косовской командой Малишево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо готовится зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды встретятся на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Малишево

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев