Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 15:17 | Обновлено 25 января 2026, 15:24
147
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Малишево

25 января в 16:00 команды проведут спарринг на сборах в Турции

Коллаж Sport.ua

Украинские клубы играют контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 16:00 Динамо Киев проводит спарринг с косовской командой Малишево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо готовится зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды встретятся на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев

По теме:
ЛНЗ продолжает работу на сборах и сыграет с Полонией
Заря – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Работа на сборах продолжается. Верес играет с ФК Азия
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Малишево где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
