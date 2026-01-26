Трансфер Цыганкова принесет Динамо солидные деньги. Все зависит от Жироны

Киевское «Динамо» может заработать дополнительные деньги благодаря трансферу вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, который покинул Премьер-лигу в январе 2023 года.

По информации источника, «бело-синие» уже заработали 8,5 миллиона евро за переход 28-летнего футболиста и дополнительно претендуют на процент от трансфера. Это станет возможным, если каталонский клуб решит продать Цыганкова в другую команду.

«Все думают, что «Динамо» получило от «Жироны» за Цыганкова подачку в 5 млн евро. Однако там еще было 3,5 млн евро в виде бонусов.

Кроме того, существует договоренность о том, что если Виктор будет продан за сумму менее 20 млн, то киевский клуб получит половину от этой суммы минус те 5 млн, которые уже заплатила «Жирона».

Если Цыганкова продадут больше, чем за 20 млн, то «Динамо» получит 30%», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне вингер провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт Цыганкова истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.