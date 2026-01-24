Нападающий Манчестер Сити продолжил рекордную забивную серию в АПЛ
Все свои голы игрок «горожан» забил на одном стадионе
Египетский нападающий Манчестер Сити Омар Мармуш продолжил свою уникальную забивную серию в АПЛ.
Случилось это в матче 23-го тура, в котором «горожане» дома победили Вулверхэмптон со счетом 2:0.
Египтянин в этой игре забил гол, ставший для него 8-м в АПЛ.
Интересным фактом является то, что все 8 голов Мармуша были забиты на «Этихад Стедиум».
Ни один другой игрок в истории Премьер-лиги не имеет в своем активе такого количества голов, забитых только на одном стадионе.
Голы Омара Мармуша в АПЛ (8)
- 2025/26: Вулвергемптон
- 2024/25: Борнмут
- 2024/25: Кристал Пэлас
- 2024/25: Лестер Сити
- 2024/25: Брайтон
- 2024/25: Ньюкасл Юнайтед (3)
https://sport.ua/news/835093-tottenhem-vyrval-nichyu-man-siti-bez-problem-obygral-vulverhempton
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович отреагировал на решение Ярмоленко уйти из футбола
IBU официально аннулировал результат немецкой команды