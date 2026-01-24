Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нападающий Манчестер Сити продолжил рекордную забивную серию в АПЛ
Англия
24 января 2026, 19:32 | Обновлено 24 января 2026, 19:33
Все свои голы игрок «горожан» забил на одном стадионе

Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Египетский нападающий Манчестер Сити Омар Мармуш продолжил свою уникальную забивную серию в АПЛ.

Случилось это в матче 23-го тура, в котором «горожане» дома победили Вулверхэмптон со счетом 2:0.

Египтянин в этой игре забил гол, ставший для него 8-м в АПЛ.

Интересным фактом является то, что все 8 голов Мармуша были забиты на «Этихад Стедиум».

Ни один другой игрок в истории Премьер-лиги не имеет в своем активе такого количества голов, забитых только на одном стадионе.

Голы Омара Мармуша в АПЛ (8)

  • 2025/26: Вулвергемптон
  • 2024/25: Борнмут
  • 2024/25: Кристал Пэлас
  • 2024/25: Лестер Сити
  • 2024/25: Брайтон
  • 2024/25: Ньюкасл Юнайтед (3)

https://sport.ua/news/835093-tottenhem-vyrval-nichyu-man-siti-bez-problem-obygral-vulverhempton

