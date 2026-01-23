Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аутсайдер Первой лиги Украины провел переговоры с экс-игроком Вердера
Украина. Первая лига
23 января 2026, 10:17 |
520
0

Аутсайдер Первой лиги Украины провел переговоры с экс-игроком Вердера

«Феникс-Мариуполь» заинтересован в услугах защитника Ивана Ермачкова

23 января 2026, 10:17 |
520
0
Аутсайдер Первой лиги Украины провел переговоры с экс-игроком Вердера
Instagram. Иван Ермачков

Бывший футболист немецкого «Вердера» и защитник сборной Украины U-20 Иван Ермачков может продолжить карьеру в Первой лиге. Об этом сообщил UA-Football.

В услугах 20-летнего игрока заинтересован «Феникс-Мариуполь», который занимает 14-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона и продолжает бороться за выживание.

По информации источника, спортивный директор Богдан Когут провел переговоры с Ермачковым о потенциальном сотрудничестве. Если стороны сумеют согласовать условия контракта, то защитник присоединиться к команде Максима Фещука, которая 21 января вышла из отпуска.

Ермачков начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». В июле 2024 года подписал контракт с бременским «Вердером», однако большую часть сезона провел в составе «Виктории» Берлин, где играл на правах аренды.

Последние полгода провел в структуре черкасского ЛНЗ, однако на поле так и не выходил. С 16 января находится в статусе свободного агента.

Сыграл шесть поединков за сборную Украины U-19 (один гол), попадал в заявку «сине-желтых» команд U-20 и U-21.

По теме:
Салах, Винисиус, Левандовски, Онана могут перебраться в Саудовскую Аравию
Новый этап карьеры. Зинченко за один день попрощался с двумя командами
Журналист ESPN сделал неожиданное заявление по поводу будущего Зинченко
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Вердер Иван Ермачков трансферы свободный агент Богдан Когут
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике принял решение по Забарному после критики из-за фиаско в ЛЧ
Футбол | 23 января 2026, 10:14 0
Энрике принял решение по Забарному после критики из-за фиаско в ЛЧ
Энрике принял решение по Забарному после критики из-за фиаско в ЛЧ

Илья выйдет в старте против «Осера»

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23 января 2026, 10:04 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Футболист пошутил о Кендзереке

Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Футзал | 22.01.2026, 18:41
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Футбол | 23.01.2026, 06:50
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22.01.2026, 14:59
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31 1
Бокс
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 10
Бокс
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
21.01.2026, 17:11 2
Футбол
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем