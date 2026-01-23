Аутсайдер Первой лиги Украины провел переговоры с экс-игроком Вердера

Бывший футболист немецкого «Вердера» и защитник сборной Украины U-20 Иван Ермачков может продолжить карьеру в Первой лиге. Об этом сообщил UA-Football.

В услугах 20-летнего игрока заинтересован «Феникс-Мариуполь», который занимает 14-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона и продолжает бороться за выживание.

По информации источника, спортивный директор Богдан Когут провел переговоры с Ермачковым о потенциальном сотрудничестве. Если стороны сумеют согласовать условия контракта, то защитник присоединиться к команде Максима Фещука, которая 21 января вышла из отпуска.

Ермачков начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». В июле 2024 года подписал контракт с бременским «Вердером», однако большую часть сезона провел в составе «Виктории» Берлин, где играл на правах аренды.

Последние полгода провел в структуре черкасского ЛНЗ, однако на поле так и не выходил. С 16 января находится в статусе свободного агента.

Сыграл шесть поединков за сборную Украины U-19 (один гол), попадал в заявку «сине-желтых» команд U-20 и U-21.