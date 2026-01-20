Ян ЮРЧЕЦ: «Соперник был похож на предыдущего»

Защитник «Кривбасса» Ян Юрчец прокомментировал поражение в товарищеском матче против датского «Орхуса» (2:4).

– Ян, согласен, что получился непростой спарринг?

– Да, я думаю, это была тяжелая игра для нас. Соперник был похож на предыдущего, на «Мидтьюлланн». Они играли по той же схеме. Это действительно сильный оппонент. Для нас это был второй матч, чувствовалась тяжесть в ногах после тренировок, но это предсезонная подготовка. Так и должно быть – тяжело и упорно, ничего особенного. Поздравляю соперника, а нам нужно извлечь уроки из этой игры и двигаться вперед.

– Что скажешь об игре сегодняшнего соперника?

– Как я уже говорил, они действительно очень хороши. Они доказывают это в своем чемпионате, где, кажется, занимают первое место. У них очень качественная команда – от защиты до нападения. Сегодня мы увидели, как играют в хороший футбол, и нам необходимо также двигаться вперед.

– Считаете ли вы результат игры справедливым?

– Что касается голов в первом тайме, нам нужно было лучше держать связь на поле, общаться, чтобы исправить ситуацию заранее и не допустить этих мячей. Но второй тайм показал, что мы также способны забивать. Впрочем, и в первой половине у нас были свои шансы.

– В каком физическом состоянии сейчас находится «Кривбасс»?

– Кто-то из игроков чувствует себя лучше, кто-то немного хуже, но мы сейчас приближаемся к середине сборов. Думаю, к следующей игре мы наберем еще больше кондиций, ведь первые десять дней всегда тяжелые: много тренировок и много информации. С сегодняшнего дня и до следующего матча нам должно стать легче.