18 января 2026, 21:02 |
Владислав Ванат смог утереть нос Евгению Коноплянке

Украинец уже забил семь голов в Ла Лиге

18 января 2026, 21:02 |
Владислав Ванат смог утереть нос Евгению Коноплянке
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Нападающий «Жироны» Владислав Ванат после дубля в матче против «Эспаньола» обошел Артема Кравца и Евгения и поднялся на третье место среди украинских бомбардиров в Ла Лиге.

Владислав разместился на третьем месте, где на десять голов отстал от Виктора Цыганкова и на 17 от Артема Довбика, который сумел наколотить 24 гола в сезоне 2023/24.

На данный момент лидеры среди украинцев в чемпионате Испании выглядят так:

  • 24 гола – Артем Довбик («Жирона»)
  • 17 голов – Виктор Цыганков («Жирона»)
  • 7 голов – Владислав Ванат («Жирона»)
  • 5 голов – Артем Кравец («Гранада»)
  • 4 гола – Евгений Коноплянка («Севилья»)
  • 3 гола – Роман Яремчук («Валенсия»)
  • 1 гол – Сергей Погодин («Мерида»)
  • 1 гол – Александр Яковенко («Малага»)

По теме:



Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
