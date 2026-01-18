Владислав Ванат смог утереть нос Евгению Коноплянке

Нападающий «Жироны» Владислав Ванат после дубля в матче против «Эспаньола» обошел Артема Кравца и Евгения и поднялся на третье место среди украинских бомбардиров в Ла Лиге.

Владислав разместился на третьем месте, где на десять голов отстал от Виктора Цыганкова и на 17 от Артема Довбика, который сумел наколотить 24 гола в сезоне 2023/24.

На данный момент лидеры среди украинцев в чемпионате Испании выглядят так: