Владислав Ванат смог утереть нос Евгению Коноплянке
Украинец уже забил семь голов в Ла Лиге
Нападающий «Жироны» Владислав Ванат после дубля в матче против «Эспаньола» обошел Артема Кравца и Евгения и поднялся на третье место среди украинских бомбардиров в Ла Лиге.
Владислав разместился на третьем месте, где на десять голов отстал от Виктора Цыганкова и на 17 от Артема Довбика, который сумел наколотить 24 гола в сезоне 2023/24.
На данный момент лидеры среди украинцев в чемпионате Испании выглядят так:
- 24 гола – Артем Довбик («Жирона»)
- 17 голов – Виктор Цыганков («Жирона»)
- 7 голов – Владислав Ванат («Жирона»)
- 5 голов – Артем Кравец («Гранада»)
- 4 гола – Евгений Коноплянка («Севилья»)
- 3 гола – Роман Яремчук («Валенсия»)
- 1 гол – Сергей Погодин («Мерида»)
- 1 гол – Александр Яковенко («Малага»)
