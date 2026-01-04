Лидер сборной Украины получил ужасную оценку в топ-лиге

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями. Так же полностью и безрезультативно игру провел Егор Ярмолюк.

Перфоманс Миколенко статистический портал WhoScored оценил в 6,4 балла из 10 возможных, что стало одной из худших оценок в составе «Эвертона». Так же одним из худших игроков встречи стал Егор Ярмолюк с оценкой 6,3.

Оценки игроков за матч Эвертон – Брентфорд: