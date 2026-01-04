Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер сборной Украины получил ужасную оценку в топ-лиге
Англия
04 января 2026, 23:04
1

Лидер сборной Украины получил ужасную оценку в топ-лиге

Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк провели не самые лучшие матчи

Лидер сборной Украины получил ужасную оценку в топ-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями. Так же полностью и безрезультативно игру провел Егор Ярмолюк.

Перфоманс Миколенко статистический портал WhoScored оценил в 6,4 балла из 10 возможных, что стало одной из худших оценок в составе «Эвертона». Так же одним из худших игроков встречи стал Егор Ярмолюк с оценкой 6,3.

Оценки игроков за матч Эвертон – Брентфорд:

Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Игор Тиаго Эвертон - Брентфорд оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
_ Moore
справжні оцінки виставляє коуч. І одного і другого клуби відпускати не хочуть за будь-які гроші; перепідписали контракти.
Ответить
+3
