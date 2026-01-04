Цыганков сыграет 99-й матч за Жирону во всех турнирах

Виктор Цыганков сыграет за Жирону 99-й матч во всех турнирах.

Произойдет это в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Мальорки.

Владислав Ванат также начнет матч в стартовом составе. Для него он станет 17-м за клуб во всех турнирах.

Владислав Крапивцов начнет матч на скамейке запасных.

Матчи украинских футболистов за Жирону во всех турнирах (с учетом игры Мальорка – Жирона)