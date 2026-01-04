Испания04 января 2026, 19:02 |
161
0
Цыганков сыграет 99-й матч за Жирону во всех турнирах
Для Ваната матч против Мальорки станет 17-м за клуб
04 января 2026, 19:02 |
161
0
Виктор Цыганков сыграет за Жирону 99-й матч во всех турнирах.
Произойдет это в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Мальорки.
Владислав Ванат также начнет матч в стартовом составе. Для него он станет 17-м за клуб во всех турнирах.
Владислав Крапивцов начнет матч на скамейке запасных.
Матчи украинских футболистов за Жирону во всех турнирах (с учетом игры Мальорка – Жирона)
- 99 – Виктор Цыганков (88 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
- 17 – Владислав Ванат (15 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
- 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
