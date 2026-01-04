Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков сыграет 99-й матч за Жирону во всех турнирах
Испания
04 января 2026, 19:02 |
161
0

Цыганков сыграет 99-й матч за Жирону во всех турнирах

Для Ваната матч против Мальорки станет 17-м за клуб

04 января 2026, 19:02 |
161
0
Цыганков сыграет 99-й матч за Жирону во всех турнирах
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков сыграет за Жирону 99-й матч во всех турнирах.

Произойдет это в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Мальорки.

Владислав Ванат также начнет матч в стартовом составе. Для него он станет 17-м за клуб во всех турнирах.

Владислав Крапивцов начнет матч на скамейке запасных.

Матчи украинских футболистов за Жирону во всех турнирах (с учетом игры Мальорка – Жирона)

  • 99 – Виктор Цыганков (88 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
  • 17 – Владислав Ванат (15 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
  • 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
По теме:
ВИДЕО. Реал с хет-триком Гонсало Гарсии одолел Бетис
Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в старте. Видео голов (обновляется)
ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Мальорка статистика Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 4
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

90 минут на поле. Английский клуб с украинцем одержал уверенную победу
Футбол | 04 января 2026, 19:20 0
90 минут на поле. Английский клуб с украинцем одержал уверенную победу
90 минут на поле. Английский клуб с украинцем одержал уверенную победу

Максим Таловеров приложился к успеху «Сток Сити»

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Футбол | 04.01.2026, 16:24
Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Невероятный Лидс. Ман Юнайтед снова потерял очки в АПЛ
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем