Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Мальорка – Жирона
Испания
04 января 2026, 18:40 | Обновлено 04 января 2026, 19:26
С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Мальорка – Жирона

Поединок 19-го тура Ла Лиги стартует в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

Стали известны составы на поединок 19-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Жироной».

Поединок пройдет на стадионе «Майорка-Сон-Муа». СТартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В составе гостей выйдут сразу два украинских футболиста: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных

Стартовые составы на матч Мальорка – Жирона:

