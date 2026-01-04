Испания04 января 2026, 18:40 | Обновлено 04 января 2026, 19:26
520
0
С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Мальорка – Жирона
Поединок 19-го тура Ла Лиги стартует в 19:30 по Киеву
Стали известны составы на поединок 19-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Жироной».
Поединок пройдет на стадионе «Майорка-Сон-Муа». СТартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
В составе гостей выйдут сразу два украинских футболиста: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных
Стартовые составы на матч Мальорка – Жирона:
