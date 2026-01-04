С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Мальорка – Жирона

Стали известны составы на поединок 19-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Жироной».

Поединок пройдет на стадионе «Майорка-Сон-Муа». СТартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

В составе гостей выйдут сразу два украинских футболиста: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных

Стартовые составы на матч Мальорка – Жирона: