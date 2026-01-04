Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Бетис

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 января 2026, 16:40 | Обновлено 04 января 2026, 17:11
Поединок 19-го тура Ла Лиги стартует в 17:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Стали известны стартовые составы на поединок 19-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Бетис».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 17:15 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

«Реал» после 18 сыгранных матчей набрал 42 балла и идет вторым в турнирной таблице. «Бетис» с 28 очками за 17 игр идет шестым.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных. Также «Реалу» не поможет французский форвард Килиан Мбаппе – голеадор пропустит несколько недель из-за повреждения.

В заявку команды из Мадрида вернулся фулбэк Дани Карвахаль, пропустивший более двух месяцев из-за травмы.

Стартовые составы на матч Реал – Бетис:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
