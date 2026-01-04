Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Бетис
Поединок 19-го тура Ла Лиги стартует в 17:15 по Киеву
Стали известны стартовые составы на поединок 19-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Бетис».
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 17:15 по киевскому времени.
«Реал» после 18 сыгранных матчей набрал 42 балла и идет вторым в турнирной таблице. «Бетис» с 28 очками за 17 игр идет шестым.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных. Также «Реалу» не поможет французский форвард Килиан Мбаппе – голеадор пропустит несколько недель из-за повреждения.
В заявку команды из Мадрида вернулся фулбэк Дани Карвахаль, пропустивший более двух месяцев из-за травмы.
Стартовые составы на матч Реал – Бетис:
