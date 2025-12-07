Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 07 декабря 2025, 21:15
Главное событие тура: названы составы на поединок Наполи и Ювентуса

Команды начнут матч в 21:45

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоится центральный матч 14-го тура Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».

Обе команды объявили стартовые составы на поединок. Местом проведения встречи станет «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Начало матча запланировано на 21:45.

В турнирной таблице «Наполи» находится на третьем месте (28 очков), «Ювентус» – седьмой (23).

Стартовые составы команд на матч «Наполи» – «Ювентус»

