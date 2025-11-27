Уйдет в аренду? Украинский футболист разочаровал наставника Трабзонспора
Главный тренер «бордово-синих» не заинтересован в услугах форварда Даниила Сикана
Украинский форвард Даниил Сикан разочаровал главного тренера турецкого «Трабзонспора» Фатиха Текке, поэтому покинет клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил портал 61saat.
По информации источника, наставник «бордово-синих» недоволен отсутствие прогресса в игре 24-летнего футболиста и не заинтересован в его услугах. Турецкий клуб рассматривает вариант с арендой, однако готов оформить полноценный трансфер, если получит привлекательное предложение.
Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган дал согласие на уход Сикана, который не сумел завоевать доверие уже второго тренера – ранее команду возглавлял Шенол Гюнеш.
Сикан перебрался в турецкую Суперлигу в январе 2025 года из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел девять игр, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт украинца с «бордово-синими» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук выделил Богдана Редушко, Матвея Пономаренко и Федора Задорожного
Обозреватель Sport.ua – об очередном неприезде леней-скапинцевых в сборную