Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уйдет в аренду? Украинский футболист разочаровал наставника Трабзонспора
Турция
27 ноября 2025, 20:21
Главный тренер «бордово-синих» не заинтересован в услугах форварда Даниила Сикана

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан разочаровал главного тренера турецкого «Трабзонспора» Фатиха Текке, поэтому покинет клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил портал 61saat.

По информации источника, наставник «бордово-синих» недоволен отсутствие прогресса в игре 24-летнего футболиста и не заинтересован в его услугах. Турецкий клуб рассматривает вариант с арендой, однако готов оформить полноценный трансфер, если получит привлекательное предложение.

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган дал согласие на уход Сикана, который не сумел завоевать доверие уже второго тренера – ранее команду возглавлял Шенол Гюнеш.

Сикан перебрался в турецкую Суперлигу в январе 2025 года из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел девять игр, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт украинца с «бордово-синими» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Николай Тытюк
