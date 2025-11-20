Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 20 ноября 2025, 16:36
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»

Поттер рад, что вероятный финал пройдет в Швеции

Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер, который недавно возглавил команду, оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2026, где в полуфинале выпало сыграть против Украины.

В другом полуфинале сыграют Польша и Албания.

«Это приятный опыт – находиться вместе с другими тренерами на этом мероприятии. Это сделало жеребьевку более интересной. Теперь мы знаем нашего соперника и будем готовиться к матчу с Украиной».

«Кажется, что у нас много времени, но это не так. Украина? Мы понимали, что любой соперник будет сложным для нас. С ними мы сыграем не дома, но нам повезло: если пройдем Украину, то финал будет на нашем поле», – сказал Поттер.

Сборная Швеции находится в кризисе. Команда стала последней в группе отбора с Косово, Швейцарией и Словенией (ни одной победы, четыре поражения и два ничейных результата).

По теме:
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
Инфантино выступил в стиле Трампа: «Это будет величайший, невероятный ЧМ»
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Грэм Поттер
Иван Зинченко Источник: Aftonbladet
fifa2020
Вам і на позаминулому Євро пощастило дуже))
Ответить
+1
New Zealander
він сказав що їм пощастило що якщо пройдуть україну то фінал буде на їхньому полі 
Ответить
0
Andromed
З точки зору шведів то їм дійсно пощастило, міг випасти набагато серйозніший суперник 
Ответить
0
