Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Поттер рад, что вероятный финал пройдет в Швеции
Наставник сборной Швеции Грэм Поттер, который недавно возглавил команду, оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2026, где в полуфинале выпало сыграть против Украины.
В другом полуфинале сыграют Польша и Албания.
«Это приятный опыт – находиться вместе с другими тренерами на этом мероприятии. Это сделало жеребьевку более интересной. Теперь мы знаем нашего соперника и будем готовиться к матчу с Украиной».
«Кажется, что у нас много времени, но это не так. Украина? Мы понимали, что любой соперник будет сложным для нас. С ними мы сыграем не дома, но нам повезло: если пройдем Украину, то финал будет на нашем поле», – сказал Поттер.
Сборная Швеции находится в кризисе. Команда стала последней в группе отбора с Косово, Швейцарией и Словенией (ни одной победы, четыре поражения и два ничейных результата).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
СК «Полтава» подозревается в организации договорных матчей
Наставник ФК «Лесное» Вадим Мельник сообщил, что в клубе ждут окончательного решения ПФЛ