Европейские клубы интересуются украинским защитником Трабзонспора
Прогресс игрока привлек внимание команд из Германии и Англии
Иностранные клубы проявляют интерес к украинскому защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.
По данным источника, трансферная стоимость 23-летнего футболиста выросла с 2,8 миллиона евро до 7 миллионов. Прогресс игрока привлек внимание нескольких европейских клубов из Германии и Англии.
Накануне возможного дебюта в национальной сборной Украины Батагов получил травму, из-за чего не попал в заявку команды на решающие матчи.
В этом сезоне Арсений провел 11 игр за турецкий клуб, но результативными действиями не отличился.
