Европейские клубы интересуются украинским защитником Трабзонспора

Иностранные клубы проявляют интерес к украинскому защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

По данным источника, трансферная стоимость 23-летнего футболиста выросла с 2,8 миллиона евро до 7 миллионов. Прогресс игрока привлек внимание нескольких европейских клубов из Германии и Англии.

Накануне возможного дебюта в национальной сборной Украины Батагов получил травму, из-за чего не попал в заявку команды на решающие матчи.

В этом сезоне Арсений провел 11 игр за турецкий клуб, но результативными действиями не отличился.