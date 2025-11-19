Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Европейские клубы интересуются украинским защитником Трабзонспора
Турция
19 ноября 2025, 01:47 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:48
86
0

Европейские клубы интересуются украинским защитником Трабзонспора

Прогресс игрока привлек внимание команд из Германии и Англии

19 ноября 2025, 01:47 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:48
86
0
Европейские клубы интересуются украинским защитником Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Иностранные клубы проявляют интерес к украинскому защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

По данным источника, трансферная стоимость 23-летнего футболиста выросла с 2,8 миллиона евро до 7 миллионов. Прогресс игрока привлек внимание нескольких европейских клубов из Германии и Англии.

Накануне возможного дебюта в национальной сборной Украины Батагов получил травму, из-за чего не попал в заявку команды на решающие матчи.

В этом сезоне Арсений провел 11 игр за турецкий клуб, но результативными действиями не отличился.

По теме:
Холанд готов покинуть Манчестер Сити только ради одной команды
Рэшфорд может покинуть Барселону. Его хочет топ-клуб АПЛ
Неймар может сенсационно вернуться в Европу. Его ждет суперклуб
Арсений Батагов трансферы Трабзонспор трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 18:45 13
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины

СМИ отметило проблемы украинца

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18 ноября 2025, 08:55 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»

Функционер готовит для болельщиков бокса сюрприз

ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Футбол | 18.11.2025, 06:42
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
Футбол | 19.11.2025, 01:50
Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 14
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем