Дмитрий ШАСТАЛ: «Довольны результатом, но эйфории в раздевалке не было»

В матче 16-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 4:1 обыграл «Агробизнес». Первый мяч в этом матче забил Дмитрий Шастал. Полузащитник «Левого Берега» забивает уже в четвертом поединке подряд.

«Все довольны результатом, но эйфории в раздевалке не было. Есть такое ощущение, что работа не окончена, поэтому необходимо продолжать работать. Важно на мажорной ноте завершить год. Приятно забивать в четвертом матче подряд. Атмосфера в команде придает мне уверенность. В моменте с голом получил передачу от Диего и со второй попытки все же смог забить. Очень важно было в начале встречи открыть счет. Поздравили Назария Воробчека с дублем. Шаг за шагом двигаемся вперед», – сказал Дмитрий Шастал.