Дмитрий ШАСТАЛ: «Довольны результатом, но эйфории в раздевалке не было»

Украина. Первая лига
18 ноября 2025, 12:31 |
Полузащитник «Левого Берега» прокомментировал победу над «Агробизнесом»

ФК Левый Берег. Дмитрий Шастал

В матче 16-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 4:1 обыграл «Агробизнес». Первый мяч в этом матче забил Дмитрий Шастал. Полузащитник «Левого Берега» забивает уже в четвертом поединке подряд.

«Все довольны результатом, но эйфории в раздевалке не было. Есть такое ощущение, что работа не окончена, поэтому необходимо продолжать работать. Важно на мажорной ноте завершить год. Приятно забивать в четвертом матче подряд. Атмосфера в команде придает мне уверенность. В моменте с голом получил передачу от Диего и со второй попытки все же смог забить. Очень важно было в начале встречи открыть счет. Поздравили Назария Воробчека с дублем. Шаг за шагом двигаемся вперед», – сказал Дмитрий Шастал.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Левый Берег Киев Дмитрий Шастал
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
