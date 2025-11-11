«Это было нам на руку». Тренер ЛНЗ высказался о травме Ярмоленко

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о травме вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко в матче против киевского «Динамо» (1:0):

«Конечно, это важный футболист для «Динамо». Это показали последние матчи, когда он был на поле. Думаю, что Ярмоленко на сегодня ценен не только с игровой точки зрения, но и с психологической. Поэтому нам его замена была на руку».

Напомним, Андрей Ярмоленко получил повреждение в первом тайме матча с ЛНЗ и был заменен на Эдуардо Герреро на 34-й минуте поединка.