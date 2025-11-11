Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это было нам на руку». Тренер ЛНЗ высказался о травме Ярмоленко
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 12:20 |
Виталий Пономарев считает Андрея очень важным игроком для Динамо

11 ноября 2025, 12:20 |
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о травме вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко в матче против киевского «Динамо» (1:0):

«Конечно, это важный футболист для «Динамо». Это показали последние матчи, когда он был на поле. Думаю, что Ярмоленко на сегодня ценен не только с игровой точки зрения, но и с психологической. Поэтому нам его замена была на руку».

Напомним, Андрей Ярмоленко получил повреждение в первом тайме матча с ЛНЗ и был заменен на Эдуардо Герреро на 34-й минуте поединка.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Виталий Пономарев Андрей Ярмоленко травма
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
