Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Андерсон РИБЕЙРО: «Парагвай своей игрой пробьет путь в УПЛ»
Украина. Первая лига
10 ноября 2025, 14:18 | Обновлено 10 ноября 2025, 14:24
Андерсон РИБЕЙРО: «Парагвай своей игрой пробьет путь в УПЛ»

Главный тренер ФК ЮКСА прокомментировал победу над тернопольской «Нивой»

Андерсон РИБЕЙРО: «Парагвай своей игрой пробьет путь в УПЛ»
ФК ЮКСА. Андерсон Рибейро

В заключительном поединке игровой программы 15-го тура Первой лиги ЮКСА на выезде со счетом 4:1 обыграла тернопольскую «Ниву». Два гола забил легионер ЮКСА Парагвай. Итог матча подвел наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Я всегда верю в своих игроков и поддерживаю их. Мы знаем, куда двигаемся, и самое важное в этом движении – понимать процесс. У нас молодая команда, и с каждым матчем прогрессируем. Вместе мы сильны, и уже готовимся к следующей игре, чтобы получить три очка.

Относительно спорных эпизодов в игре – я всегда уважаю решение арбитров – их работа непростая.

Сегодня Парагвай показал хорошую игру, у него невероятный потенциал. Я хочу видеть, как он делает то, что любит, и своей игрой пробьет себе путь к УПЛ.

Перед игрой я сказал своим ребятам: «Играем уверенно, сегодня мы уедем отсюда с +3». Они показали характер и сегодня заслуженно победили», – сказал Андерсон Рибейро.

Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Андерсон Мендес Рибейро
Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
