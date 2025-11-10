Андерсон РИБЕЙРО: «Парагвай своей игрой пробьет путь в УПЛ»

В заключительном поединке игровой программы 15-го тура Первой лиги ЮКСА на выезде со счетом 4:1 обыграла тернопольскую «Ниву». Два гола забил легионер ЮКСА Парагвай. Итог матча подвел наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Я всегда верю в своих игроков и поддерживаю их. Мы знаем, куда двигаемся, и самое важное в этом движении – понимать процесс. У нас молодая команда, и с каждым матчем прогрессируем. Вместе мы сильны, и уже готовимся к следующей игре, чтобы получить три очка.

Относительно спорных эпизодов в игре – я всегда уважаю решение арбитров – их работа непростая.

Сегодня Парагвай показал хорошую игру, у него невероятный потенциал. Я хочу видеть, как он делает то, что любит, и своей игрой пробьет себе путь к УПЛ.

Перед игрой я сказал своим ребятам: «Играем уверенно, сегодня мы уедем отсюда с +3». Они показали характер и сегодня заслуженно победили», – сказал Андерсон Рибейро.