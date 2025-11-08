ЛЕОНЕНКО: «Я никогда не критикую тренеров, но это решение Шовковского...»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал решение главного тренера Александра Шовковского заменить Шолу Огундана в матче против «Зрински» после первого тайма.

«Тренеров я никогда не критикую, им виднее, но меня удивила замена Огундавы после перерыва при скользком счете, потому что в первом тайме он был самым активным. Шола постоянно возил соперника на фланге, что тот его не мог догнать, и делал острые прострелы», – сказал Леоненко.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.