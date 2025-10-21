Англия21 октября 2025, 15:45 | Обновлено 21 октября 2025, 16:17
964
3
ФОТО. Холанд купил суперкар за 250 тысяч. У игрока коллекция на 10+ млн
Норвежец коллекционирует дорогие машины
21 октября 2025, 15:45 | Обновлено 21 октября 2025, 16:17
964
По информации британских СМИ, форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд на одну из последних тренировок команды прибыл на новой машине – игрок приобрел Lamborghini Huracán Sterrato за 250 тысяч фунтов.
У машина мощностью 600 лошадиных сил стала пополнением большой коллекции игрока, который известен тем, что последние годы собирает дорогие автомобили.
Вся коллекция Холланда оценивается в 10+ миллионов фунтов.
В нынешем сезоне Эрлинг забил 17 голов в 14 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 октября 2025, 12:52 4
Пробиотики тонизируют кишечник, а этот текст – ваше ментальное здоровье
Футбол | 21 октября 2025, 08:42 0
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Футбол | 21.10.2025, 15:51
Футбол | 21.10.2025, 08:39
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
идет по классическому пути футболистов? куча дорогих тачек, а потом в конце карьеры нифига не будет? кто их научит что бабки надо вкладывать?
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
20.10.2025, 03:59 6
20.10.2025, 08:44 11
20.10.2025, 07:02 3
20.10.2025, 14:35 31
21.10.2025, 10:12 103
20.10.2025, 19:05 5
19.10.2025, 20:01 26
20.10.2025, 19:59 89