ФОТО. Холанд купил суперкар за 250 тысяч. У игрока коллекция на 10+ млн

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 октября 2025, 15:45 | Обновлено 21 октября 2025, 16:17
Норвежец коллекционирует дорогие машины

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

По информации британских СМИ, форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд на одну из последних тренировок команды прибыл на новой машине – игрок приобрел Lamborghini Huracán Sterrato за 250 тысяч фунтов.

У машина мощностью 600 лошадиных сил стала пополнением большой коллекции игрока, который известен тем, что последние годы собирает дорогие автомобили.

Вся коллекция Холланда оценивается в 10+ миллионов фунтов.

В нынешем сезоне Эрлинг забил 17 голов в 14 матчах.

Гагик Пердонян
идет по классическому пути футболистов? куча дорогих тачек, а потом в конце карьеры нифига не будет? кто их научит что бабки надо вкладывать?
