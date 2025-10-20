БАРТУЛОВИЧ: «Сегодня была неприятная потеря очков»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал игру своей команды и итоговый результат в матче 9-го тура УПЛ против «Кудровки» (1:1).

– Как и ожидалось, очень непростой поединок у вас сегодня получился с «Кудровкой», но моментов хватало у вашей команды. Где реализация?

– Да, немного расстроены. Сегодня была неприятная потеря очков. Считаю, что могли сегодня выиграть, потому что у нас было достаточно моментов, но мяч как-то не хотел идти в ворота. Думаю, матч был интересным, «Кудровка» тоже моментами хорошо играла. Знали, что у них будут контратаки. Они забили этот гол, можно сказать, с первого удара, и немного изменилась игра. Но мы старались давить, забили первый гол, могли забивать второй и выиграть этот матч. Но есть ничья, и мы принимаем этот счет.

– Можно считать, что соперник умело сбивал темп. Особенно во втором тайме много игроков лежало и жаловалось на судороги. Как только ваши ребята набирали, проходило 30–40 секунд, и всё начиналось снова?

– Да, мы хотели наращивать темп, но это футбол, такая их тактика, которая сегодня сработала. Что мы здесь можем делать? Есть судьи, которые могут это немного регулировать. Но это тактика «Кудровки», которую они выбрали сегодня. Они достигли сегодня одного очка, поэтому, думаю, они довольны.

– Вы неоднократно отмечали, что нападающий должен забивать. Сегодня он забил и выполнил огромный объем работы. Где-то, возможно, не хватило Мба. Сегодня отсутствовал нигериец, что с ним?

– Да, у него есть травма, он пропустил этот матч. Да, конечно, в таких матчах хочется добавлять вперед свежих игроков и дожимать соперника. Итодо сегодня хорошо сыграл. Он сделал много работы, как вы сказали, много полезной работы для команды в прессинге и с мячом тоже.

– Насколько хватило ваших сборников на 90 минут, потому что и Калюжный, и Крупский сегодня выполнили огромный объём работы?

– Считаю, все было нормально, потому что у них было достаточно времени на восстановление. Можно сказать, что был неделя. Было пять дней, поэтому их хватило, и они работали на максимум, как всегда.