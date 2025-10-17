ОФИЦИАЛЬНО. Колос объявил о подписании украинского полузащитника

Ковалевский Колосс официально объявил о подписании украинского полузащитника Артема Челядина. Об этом пишет клубная пресс-служба Ковалевского клуба.

По официальной информации, Артем перебрался в Колос на правах свободного агента. О финансовых аспектах личного контракта Челядина с клубом не сообщается.

«Поздравляем Артема в нашем клубе 🌾🤍🖤Вместе к новым высотам 💪», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом Артема Челядина была полтавская «Ворскла», с которой полузащитник не смог удержаться в элите украинского футбола, вылетев из УПЛ по итогам прошлого сезона.